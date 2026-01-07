Прилетел привет… из Сахары

Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны природа удивила редким явлением: в регионе выпал снег бежевого оттенка.

фото с сайта района Алтай ВКО

Соцсети сразу наполнили фото и видео с демонстрацией странных вкраплений в снежных комочках. Кто-то пожаловался на коричневый снег, счищенный с лобового стекла автомобиля, кто-то показал осадок после того, как растопил сосульку. Мужчина выложил ролик со слепленным ребенком снеговиком и заметил: варежки у сына стали не только мокрые, но и грязные.

Экологам посыпались вопросы: может, это следствие неблагополучной экологической обстановки? Повлияли промышленные выбросы?

– Были взяты пробы снега, анализ не выявил превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, – рассказала пресс-сек­ретарь департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Аружан Мусаханова. – На цвет снежного покрова повлиял перенос пылевых и песчаных частиц воздушными массами.

Снег с красочным «пигментом» – редкое, но вовсе не уникальное явление. На востоке Казахстана видели желтый пок­ров, например, после снегопада в марте 2018-го. Экологи тогда нашли в осадках каолинит – основной минерал глины. В те же дни похожие сообщения поя­вились в Румынии, Болгарии, Одесской области, Краснодарском крае. В 2021-м ярко-рыжий снег с фракциями африканского песка выпал на Урале.

– Песчаные и пыльные бури, частые в Сахаре, Аравийской пустыне и Центральной Азии, поднимают мелкие частицы на высоту в несколько километров и встраиваются в глобальные воздушные потоки, – рассказала сотрудник Казгидромета Динара Сулейменова. – Эти струйные течения в верхних слоях атмо­сферы могут преодолевать десятки тысяч километров. Известно, например, что пыль, принесенная из Сахары, помогает обогащению почвы минеральными веществами в Южной Америке, поддерживает амазонские леса. В нашем случае желтая буря осела в атмосфере на снеговые облака и выпала в виде бежевого снега.

Известен целый ряд устойчивых воздушных потоков, с которыми «путешествует» песчаная и глинистая пыль: например, Сахара – Южная Америка, Гоби – Япония и Корея, Аравия – Индия, Сахара – Европа… Если летом в жару они представляют угрозу для здоровья людей, особенно астматиков, то зимой скорее несут пользу как бесплатный поставщик натуральных минеральных удобрений. Кроме того, подобные явления еще раз демонстрируют глобальный характер всего, что называют живой природой и климатом Земли.

