Примером стали шахтеры-тысячники

фото из архива ТОО «Редакция газеты «Подробности»

Три года назад на чествовании, посвященном Дню труда, шахтерская динас­тия Отарбаевых была признана одной из лучших. Даже их спутницы жизни трудятся на рудниках Сатпаева. Только вот мужчины спускаются в забой, а дамы занимают административные должности.

Сегодня во главе горняцкой семьи находится бригадир, бурильщик шпуров Дюсен Отарбаев. Он 40 лет трудится в забое, является полным кавалером Знака «Кенші даңқы», удостоен медали «Ерен еңбегі үшін», почетных званий «Құрметті кенші» и «Сәтбаев қаласының құрметті азаматы».

В Сатпаеве и Жезказгане Дюсена Умерзаковича называют легендой не только из-за наг­рад – он стал примером для коллег и наставником для многих поколений шахтеров. Вся его трудовая деятельность связана с шахтой № 65 Южно-Жезказганского рудника (ЮЖР).

– В семье нас было четыре брата и три сестры. Первым шахтером в династии стал мой старший брат Сарсен, – рассказывает Дюсен Умерзакович. – К сожалению, вот уже два года, как его нет с нами. Более 40 лет он проработал опрокидчиком в забое на 30-м километре. Сегодня мой сын, братишки, племянники – все горняки, большинство из них трудятся на шахте № 65.

Со своими спутницами жизни Отарбаевы познакомились на работе, и когда их порой просят подсчитать общий стаж, даже не знают, какой выбрать, – только подземный или на руднике вообще.

Дюсен Умерзакович – уроженец поселка Карсакпай Улытауского района. В свое время его родители переехали поближе к Жезказгану, жили в поселке 4-й километр. Его отец тогда работал в поселке Весовая, грузил уголь на узкоколейки. Портрет Умерзака Отарбаева – передовика производства – всегда красовался на стенде возле местного клуба.

– Вы, наверное, и не помните такого, чтобы портреты передовиков на всеобщее обозрение вывешивали, а мы гордились папой, ведь это большой почет и уважение, – делится воспоминаниями Дюсен Отарбаев. – Все дети хотели походить на него, подражали ему. Трудолюбие в нашей семье всегда находилось на первом месте. С детства так воспитывали, и спрос был серьезный.

До службы в армии Дюсен Умерзакович окончил местное училище, где обучился профессии водителя БелАЗа. В 1984 году по возвращении со срочной службы сразу же устроился на шахту № 65 ЮЖР. В горняки пошел вслед за братом, а еще потому что профессия шахтера – как в советское время, так и в современном Казахстане – всегда была престижной.

– Проработал 40 лет в забое, – говорит он. – Недавно ушел на пенсию, было тяжело: скучаю по работе, коллегам, забою. Словами не объяснить эту тягу, ведь в шахте я многое повидал, пережил – и плохое, и хорошее. Но мне очень приятно, что ребята не забывают, каждый день передают приветы.

За 40 лет работы в шахте Дюсен Отарбаев сдружился со многими людьми. Первыми, кого он вспомнил, стали старшие коллеги. Как он сам отметил, это лучшие шахтеры, орденоносцы, тысячники. Под руководством именитого горняка-тысячника Жоламана Жомаева он начинал свою трудовую деятельность.

– Я бы мог перечислить немало фамилий героев, – рассказывает Дюсен Умерзакович. – Все они умели так трудиться и заражать энтузиазмом, что хотелось работать еще больше и лучше. А как они между собой соревновались – это надо было видеть! Именно эти железные люди стали для меня еще одним примером в труде. Когда я начинал, то работал на «чайнике» – это такой ручной насос, шахтеры знают. Он весит более 40 килограммов, и я вручную из штрека откачивал воду.

Старания были отмечены руководством: всего через шесть лет Дюсен Отарбаев был назначен бригадиром. По его словам, за 40 лет в шахтах многое изменилось – появились современное усовершенствованное оборудование и транспорт, экипировка и защита. Но один из самых положительных моментов, по мнению именитого шахтера, – это внедрение наставничества, когда новичка прикрепляют к опытному горняку: сначала учат, а потом уже разрешают работать самостоятельно.

– А мы когда-то в забой по одному ходили, – вспоминает он. – Сейчас мои ученики и помощники – уже все бригадиры. Первые из них свыше 20 лет стажа имеют. Очень горжусь достойной сменой.

Конечно же, для скольких достойных шахтеров Дюсен Умерзакович стал наставником, он не стал считать. Сказал, что не так важно это все, как и общий стаж, главное ведь – как человек работает. Но я все же взяла на себя смелость подсчитать общий стаж династии, основываясь на данных, озвученных в День труда 2021 года. У меня вышло свыше 200 лет – и это только подземный стаж двух поколений мужчин.

По мнению коллег, Дюсен Умерзакович – профессионал высшей категории, один из достойнейших представителей профессии. Ну а младшее поколение династии Отарбаевых продолжает поддерживать трудовую доблесть фамилии, их заслуги не раз поощрялись почетными наградами и памятными знаками за верность профессии.