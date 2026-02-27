Принцип «Закон и порядок» в контексте Конституционной реформы

169

В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялся круглый стол, посвящённый обсуждению проекта новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz

В дискуссии приняли участие представители Администрации Президента, Парламента, института Уполномоченного по правам человека, научного сообщества, а также общественных организаций.

Конституционная реформа рассмотрена как последовательное продолжение инициатив Президента Касым-Жомарт Токаева, направленных на укрепление гарантий прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона и формирование устойчивой модели Справедливого Казахстана. Участники подчеркнули, что предлагаемые изменения задают долгосрочные ориентиры политико-правового и социально-экономического развития государства.

Обращаясь к участникам, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что закрепление принципа «Закон и порядок» в Преамбуле Основного Закона придаёт ему статус фундаментальной конституционной ценности. По его словам, речь идёт об укреплении правового сознания общества и нулевой терпимости к правонарушениям. В целом, предлагаемые изменения носят прогрессивный характер и направлены на дальнейшее усиление гарантий прав и свобод граждан, повышение эффективности государственного управления и укрепление правопорядка.

В настоящее время идет активное обсуждение проекта Конституции и информирование общества о предстоящих преобразованиях. Придавая важное значение открытому диалогу по предлагаемым новеллам, Генеральный Прокурор подчеркнул необходимость продолжения системной разъяснительной работы и широкого вовлечения профессионального и гражданского сообщества в обмен мнениями по проекту. Такой подход позволяет избежать неточных интерпретаций и выводов, не отражающих суть реформ, а также обеспечить формирование объективного понимания содержания нововведений.

Участники круглого стола сосредоточились на практических аспектах проекта новой Конституции. Особое внимание уделено следующим направлениям:

Равенство перед законом – совершенствование механизмов правовой защиты и обеспечение единообразного применения законодательства;

Приоритет защиты прав граждан – развитие сервисной модели работы правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и защиту законных интересов населения;

Цифровые решения в правовой сфере – внедрение анализа больших данных и элементов искусственного интеллекта при одновременном усилении конституционных гарантий защиты персональных данных;

Развитие правовой культуры – повышение качества юридического образования и укрепление правосознания как основы устойчивого правопорядка.

Проведённый круглый стол стал площадкой для содержательного обмена мнениями и подтвердил готовность научного и экспертного сообщества внести вклад в формирование современной конституционной модели Республики Казахстан, основанной на принципах законности, справедливости и уважения к правам человека.

#Генпрокуратура #реформа #конституция

Популярное

Все
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Факультеты ИИ откроют в профильных педагогических вузах РК
Видео с министром обороны назвали дипфейком
От диалога – к конкретным проектам
Что делать, если вы опоздали на поезд
Меры поддержки бизнеса и новые цифровые решения обсудили на коллегии Минфина
Алматы становится центром горного туризма
Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО
Армейские спортсмены завоевали «бронзу» в международном состязании по дуатлону в Индии
Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместные проекты
Стать частью мирового культурного наследия
В Акорде встретили Президента Сербии
Netflix выйдет из сделки о покупке Warner Bros
Аида Балаева: В новой Преамбуле впервые права и свободы человека обозначены как главный приоритет государства
Новые подходы к гендерной и семейной политике
Образование – ключевая ценность
ГЧП: лепту вносят частные инвестиции
Замуж больше ни ногой
Участие в референдуме – гражданская ответственность каждого
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
История региона в живописи
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики в поддержку Конституции
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Алматинский апорт выходит на экспорт
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

Вопросы прогнозирования и ранней превенции правонарушений о…
Аида Балаева: Уважение к человеку труда должно оставаться н…
Аида Балаева: Развитие науки и инноваций является одним из …
В КИСИ обсудили ключевые новеллы проекта новой Конституции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]