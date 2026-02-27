В дискуссии приняли участие представители Администрации Президента, Парламента, института Уполномоченного по правам человека, научного сообщества, а также общественных организаций.

Конституционная реформа рассмотрена как последовательное продолжение инициатив Президента Касым-Жомарт Токаева, направленных на укрепление гарантий прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона и формирование устойчивой модели Справедливого Казахстана. Участники подчеркнули, что предлагаемые изменения задают долгосрочные ориентиры политико-правового и социально-экономического развития государства.

Обращаясь к участникам, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что закрепление принципа «Закон и порядок» в Преамбуле Основного Закона придаёт ему статус фундаментальной конституционной ценности. По его словам, речь идёт об укреплении правового сознания общества и нулевой терпимости к правонарушениям. В целом, предлагаемые изменения носят прогрессивный характер и направлены на дальнейшее усиление гарантий прав и свобод граждан, повышение эффективности государственного управления и укрепление правопорядка.

В настоящее время идет активное обсуждение проекта Конституции и информирование общества о предстоящих преобразованиях. Придавая важное значение открытому диалогу по предлагаемым новеллам, Генеральный Прокурор подчеркнул необходимость продолжения системной разъяснительной работы и широкого вовлечения профессионального и гражданского сообщества в обмен мнениями по проекту. Такой подход позволяет избежать неточных интерпретаций и выводов, не отражающих суть реформ, а также обеспечить формирование объективного понимания содержания нововведений.

Участники круглого стола сосредоточились на практических аспектах проекта новой Конституции. Особое внимание уделено следующим направлениям:

Равенство перед законом – совершенствование механизмов правовой защиты и обеспечение единообразного применения законодательства;

Приоритет защиты прав граждан – развитие сервисной модели работы правоохранительных органов с акцентом на профилактику правонарушений и защиту законных интересов населения;

Цифровые решения в правовой сфере – внедрение анализа больших данных и элементов искусственного интеллекта при одновременном усилении конституционных гарантий защиты персональных данных;

Развитие правовой культуры – повышение качества юридического образования и укрепление правосознания как основы устойчивого правопорядка.

Проведённый круглый стол стал площадкой для содержательного обмена мнениями и подтвердил готовность научного и экспертного сообщества внести вклад в формирование современной конституционной модели Республики Казахстан, основанной на принципах законности, справедливости и уважения к правам человека.