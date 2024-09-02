Принципы меритократии никто не отменял – Токаев

«Не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих. Все назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему.

Теперь Агентству по делам госслужбы и правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета», - заявил глава государства.