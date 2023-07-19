"Уколы красоты": требовать сертификаты у косметологов призвал Минздрав

В последние годы пользуется широким спросом процедура ботулинотерапии (ботокс). Минздрав РК обеспокоен тем, что потребители пренебрегают безопасностью и используют просроченные либо незарегистрированные препараты для "уколов красоты".

Фото: пресс-служба Минздрава РК

О том, как обезопасить себя, применяя препараты для омоложения, рассказали в Министерстве здравоохранения РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

"Уколы красоты" применяются в экстетической медицине для омоложения и устранения патологических изменений кожи. В Минздраве констатировали, что при посещении косметологических клиник не все обращают внимание на сроки годности ботокса и самое главное – на наличие регистрации этого средства в Казахстане.

На сегодняшний день, согласно Государственному реестру лекарственных средств и медицинских изделий, в Казахстане зарегистрировано 12 лекарственных средств для применения при ботулинотерапии под торговыми названиями: «Ботулакс», «Ксеомин», «Вистабель», «ФОРТОКС®️», «Диспорт®️», «Нейронокс». Они выдаются строго по рецепту врача.

«В Казахстане предусмотрена административная ответственность за безрецептурную реализацию рецептурных лекарственных средств. За их незаконное обращение предусмотрена также уголовная ответственность», – предупредили в ведомстве.

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует не вводить инъекции самостоятельно, пользоваться услугами только сертифицированных специалистов и покупать только зарегистрированные в стране лекарства по рецепту врача.

Организации, имеющие лицензию на проведение процедуры ботулинотерапии, можно посмотреть здесь.