Приоритеты двусторонней повестки

Ануар Калмыков

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в ходе визита в Вашингтон провел встречи с председателем Комитета по международным отношениям палаты представителей США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом.

Фото: МИД

Стороны обсудили текущее сос­тояние и перспективы казахско-американского сотрудничества, уделив особое внимание вопросам, касающимся укрепления торгово-экономических связей, развития политического диалога и расширения межпарламентского взаимодействия в соответствии с ключевыми приоритетами двусторонней повестки.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами и отметил важность активизации контактов между законодательными органами в качестве эффективного механизма продвижения совместных инициатив.

В ходе встречи с конгрессменом Брайаном Мастом собеседники положительно оценили динамику двустороннего взаимодействия и договорились продолжить совместную работу по обеспечению дальнейшей поддержки инициатив, направленных на углубление торгово-экономического сотрудничества, включая проекты в сфере критически важных минералов. Отдельное внимание было посвящено предстоящему в марте 2026 года визиту делегации конгрессменов США в Казахстан.

Сенатор Стив Дэйнс в свою очередь отметил взвешенный и конструктивный внешнеполитический курс Казахстана, а также подчерк­нул значимость формирования в Конгрессе США благоприятных законодательных условий для расширения двусторонних деловых связей, в том числе посредством установления режима постоянных нормальных торговых отношений. Он сообщил, что ведется работа по принятию необходимых законодательных решений, направленных на отмену поправки Джексона – Вэника в обозримой перспективе.

В завершение встреч, как сообщила пресс-служба МИД РК, Ермек Кошербаев пригласил американских законодателей посетить Казахстан для практического обсуж­дения перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

