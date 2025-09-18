Приверженцев деструктивного религиозного течения задержали в Туркестанской области

Закон и Порядок
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

Назначены экспертизы для выяснения возможного использования оружения в преступлениях

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры Туркестанской области Управления «Р» МВД РК совместно с Управлением по противодействию экстремизму полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны приверженцы деструктивно религиозного течения, сообщает Kazpravda.kz

В автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 обнаружены и изъяты пистолет марки «ТТ» калибра 9 мм в количестве одной единицы и «Байкал МР-461» калибра 18*45. 

«Указанные оружия пригодны для использования. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет возможного их использования к иным преступлениям. Кроме того, по адресу проживания основного фигуранта задержан разыскиваемый преступник по ст.432 УК РК.2 сентября 2025 года начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в данное время подозреваемые задержаны. 

#задержание #Туркестанская область #прокуратура #религия #приверженцы

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Диалог будет продолжен
Невероятное из простого
Рекорд в честь юбилея
Прошли тропою снежных барсов
Там, где любовь и поддержка
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
Уже не молод, но еще не стар: фильм о любви, которая не знает возраста
Не роскошь, а средство передвижения
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Обратная связь как основа доверия
Чтобы специалисты оставались в селах
В тандеме
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахста…
Жители Акмолинской области вместо летнего отдыха потеряли м…
Преступную группу из Алматы осудили за помощь в уклонении о…
Нарушил ПДД: казахстанцев предупредили о новой схеме мошенн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]