Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры Туркестанской области Управления «Р» МВД РК совместно с Управлением по противодействию экстремизму полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых были задержаны приверженцы деструктивно религиозного течения, сообщает Kazpravda.kz

В автомобиле марки Toyota Land Cruiser 200 обнаружены и изъяты пистолет марки «ТТ» калибра 9 мм в количестве одной единицы и «Байкал МР-461» калибра 18*45.

«Указанные оружия пригодны для использования. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы на предмет возможного их использования к иным преступлениям. Кроме того, по адресу проживания основного фигуранта задержан разыскиваемый преступник по ст.432 УК РК.2 сентября 2025 года начато досудебное расследование по ст.287 ч.3 УК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в данное время подозреваемые задержаны.