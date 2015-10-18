Привидение с мотором напугало жителей американского городка
В преддверии Хэллоуина житель одного из американских городов решил подшутить над соседями, сделав привидение с мотором, передает Kazpravda.kz.
К дрону он прикрепил игрушечный череп и лоскутки белой ткани.
По информации телеканала "Звезда", сам автор работает инженером в сфере строительства и испытания беспилотников.
Его соседи признаются, что поначалу при виде летающего скелета вздрагивали, а сейчас уже привыкли.
Комментаторы в соцсетях подбрасывают автору идеи, как сделать появление беспилотника-призрака еще более эффектным, к примеру, добавить огоньки или нарисовать молнии. Российские пользователи соцсетей рекомендуют просматривать запись под композицию House of Horrors Мерва Гриффина, знакомую по мультфильму "Малыш и Карлсон".