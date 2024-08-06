Привязали к гире и утопили в реке: братьев осудили за убийство в Павлодаре

Криминал , Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

Двух родственников приговорили к длительным срокам лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, преступление было совершено 19 ноября 2022 года.

«Братья К., вступив в предварительный сговор, чтобы не платить стоимость купленного дома у потерпевшего Ж., вывезли последнего к переправе через реку возле села Пятерыжск Железеинского района, связали ему руки, привязали к телу гирю весом 16 килограммов и утопили в реке. Также при обыске дома у К.А. был обнаружен стартовый пистолет и боевые патроны», – говорится в официальном сообщении. 

К слову, убийство относится к категории особо тяжких преступлений и предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет.

«Вина подсудимых полностью доказана в суде. Суд учел наличие положительной характеристики, малолетних детей на иждивении обвиняемых и отсутствие отягчающих обстоятельств. Одному из обвиняемых назначено 16 лет лишения свободы, другому – 15 лет», – заключили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

#суд #убийство #братья #гиря

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