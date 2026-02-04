Под руководством депутата Мажилиса, руководителя фракции партии «Ауыл» в Парламенте Серика Егизбаева сос­тоялось расширенное заседание Политического совета политобъе­динения. Главным вопросом повестки стало обсуждение проекта новой Конституции.

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса, члены Политического совета, руководители региональных филиалов, а также партийный актив. Встреча стала пространством для формирования консолидированного мнения по воп­росам государственных реформ.

Серик Егизбаев поделился видением приоритетных направлений документа, имеющих важное значение для будущего страны, и призвал коллег внимательно изучить предложенный проект Конституции, сформировать свое мнение, не поддаваясь влиянию не соответствующих действительности провокационных публикаций.

По словам руководителя фракции, конституционная реформа возникла на основе инициативы Главы государства Касым-Жомарта­ Токаева по созданию однопалатного Парламента в Казахстане. Проект­ новой Конституции определяет­ права и свободы человека как главный приоритет государства и утверждает единство, межэтническую и межрелигиозную гармонию в качестве государст­венных ценностей.

Развитие образования, науки, культуры и инноваций в проекте названо стратегическими приоритетами государственной политики. Наряду с этим введены новые нормы, такие как защита цифровых прав и реструктуризация политических институтов. Изменения направлены на укрепление правовой системы страны в соответствии с современными требованиями.

Депутаты от фракции «Ауыл» после обсуждения единогласно одобрили проект Конституции, отметив важность новой редакции Основного закона для укрепления верховенства права и дальнейшего развития республики. По итогам заседания Политический совет принял обращение к народу Казахстана в поддержку документа.

В нем, в частности, отмечается, что конституционные реформы, направленные на обновление правового фундамента государства, стали объективной необходимостью, ярким отражением голоса народа и возрождением национального самосознания.

При этом партийцы подчеркнули: в ходе подготовки конституционных изменений были всесторонне учтены предложения граждан и общественных организаций, проект новой Конституции обсуждался открыто и справедливо в рамках демократических принципов. Это наглядное доказательство укреп­ления доверия между властью и обществом, практической реализации концепции «Слышащее государство», а также реального и полноценного участия граждан в управлении государством.

Политический совет партии «Ауыл» высоко оценил проект новой Конституции в качестве правового документа высшего уровня, способного укрепить баланс между ветвями власти, утвердить верховенство закона, обеспечить стабильность общественной жизни, а также полноценную защиту прав и свобод человека.

Как отмечалось, реформаторские изменения, внесенные в проект новой Конституции, – это важный исторический шаг, который закреп­ляет на уровне Основного закона формулу «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подот­четное Правительство», а также концепции «Закон и Порядок», «Адал азамат» и «Таза Қазақстан», определяя тем самым стратегичес­кое направление развития страны.

Партийцы подчеркнули, что преобразования закладывают прочную основу для построения справедливого общества, углубления демок­ратических ценностей, укрепления прав и свобод граждан. Они открывают путь к устойчивому развитию Казахстана и служат формированию сильного, современного государства, основанного на единстве и ответственности.

Как одна из ведущих политичес­ких сил страны партия «Ауыл» всецело поддерживает реформы, заложенные в проекте новой Конституции. Осознавая высокую ответственность, которую конституционные преобразования возлагают на партийную систему, политобъединение заявило о своей полной готовности добросовестно служить интересам общества в условиях новых политических реалий.