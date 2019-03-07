​Про тополь укороченный

Общение с горожанами было организовано в форме открытого диалога и продлилось более двух часов.

Проблема обрезки древесных насаждений в последние годы становится одной из самых горячих тем наступающего весенне-летнего сезона. Дело в том, что раскидистые тополя с кроной выше пятиэтажного дома стали бездумно и нещадно укорачивать до высоты трехмет­ровых безобразных обрубков, уродующих своим видом городские улицы. Под шумок успели укоротить и березы, кроны которых биологи трогать вообще не рекомендуют...

Руководитель отдела ЖКХ Алексей Тарасов в рамках встречи открыто признал ошибки, допущенные жилищно-коммунальными службами. По его словам, в нынешнем году на обрезку зеленого фонда города бюджет потратит 50 млн тенге. За ходом работ проследят специалисты пригородных питомников лесного хозяйства. Таковых закрепили за каждым из четырех подрядчиков, выигравших конкурсы на очистку и озеленение города.

Выступления, вопросы и ответы показали, что акимат и население говорят об одном и том же, но разными словами, и от обрезки (кронирования) деревьев ждут совершенно разных результатов. В акимате обрезку тополя до кондиции 3–4-метрового «коротыша» называют омолаживающей, а биологи – топпингом.

Властей города интересует эстетическая сторона дела: дерево должно быть красиво, а его крона иметь определенную форму. Люди же желают тенис­тых тротуаров, раскидистых крон и восстановления яблоневых аллей.

Наука в этом смысле на стороне горожан. Одно из главных предложений, поступивших от имени жителей, в том числе квалифицированных биологов, касается проведения исследований. Их ­целью должно стать определение реального состояния зеленого фонда города, а также выделение участков деревьев, которые требуют обрезки: санитарной, формовочной или же омолаживающей. Специалисты также настаивают на необходимости воссоздания специального зеленого реестра, который раньше в Костанае существовал.

Костанайцы справедливо считают, что причиной сформировавшейся практики топпинга стали нехватка знаний и отсутствие системности работ в сфере городского озеленения. Хотя, по словам Алексея Тарасова, сот­рудники акимата обошли весь Костанай, проведя своеобразную перепись деревьев, биологи считают такой мониторинг малоинформативным. Ведь работники акимата зачастую не имеют специальных знаний.

В итоге сегодня у властей нет полноценной и обоснованной информации о возрасте, состоянии и здоровье имеющегося зеленого массива, а также о потребнос­ти в высадке новых деревьев и кустарников. К тому же так называемое «омолаживающее» кронирование не везде привело к положительным результатам: часть деревьев попросту засохла.

Специалисты предлагают подключить к работе ученых и студентов биологических факультетов, которые могут помочь с решением проблемы. Прозвучало даже предложение от представителя Алматинского филиала Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства и агролесомелиорации составить электронную карту «зеленой» зоны Костаная. Однако приблизительная стоимость этой затеи – около 40–45 млн тенге, не считая ежегодных расходов на мониторинг и обновление данных по каждому дереву и кус­тарнику, – заставила участников слушаний отнести ее к разряду нецелесообразных.

Следует подчеркнуть, что обе стороны – коммунальщики и горожане – считают топпинг необходимым злом. Вот только биологически «подкованные» жители предлагают не проводить омолаживающую обрезку повсеместно, а разработать программу обновления зеленого фонда города.

Ведь, по данным исследований, после омолаживающей обрезки, которую делают старым тополям в попытке продлить их жизнь, через год десятая часть деревьев гибнет, а еще через пять – уже половина. Поэтому специалисты также настаи­вают на планомерной посадке молодых деревьев. При этом за состоянием зеленого фонда, как после высадки, так и после кронирования, в течение года необходимо наблюдать. Благо в Костанае есть специалисты и лесхозы, которые могут выращивать необходимый городу посадочный материал.

Что изменится после этой встречи горожан и коммунальщиков – будет ясно уже в ближайшие месяцы. Специалисты настаивают на том, что обрезку необходимо завершить до апреля, когда начнется сокодвижение. Со стороны властей озвучены планы по кронированию деревьев на 27 улицах Костаная.