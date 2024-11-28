Проблему роста незаконной миграции в Казахстане подняла сенатор Жексенбай

Сенат
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По мнению Бибигуль Жексенбай, в стране необходимо ужесточить контроль за перемещением иностранных граждан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рост незаконной миграции в Казахстане становится одной из главных проблем, угрожающих социальной стабильности и безопасности в стране, считает сенатор Бибигуль Жексенбай. В депутатском запросе она озвучила статистику Генеральной прокуратуры, согласно которой, количество иностранных граждан, нарушивших законы РК, в 2024 году значительно увеличилось, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По данным Жексенбай, только в этом году более 82 тысяч мигрантов были привлечены к административной ответственности, а почти 1,2 тысячи работодателей незаконно использовали трудовую силу из-за рубежа.

«Особое беспокойство вызывает использование поддельных документов и регистрация мигрантов в «резиновых» квартирах. Так, в Алматы и других областях выявлены тысячи случаев фиктивной регистрации иностранных граждан, в том числе с участием работников госучреждений. К тому же, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане официально работает 13,2 тысяч иностранцев. При этом большинство из них не имеют необходимых разрешений на трудовую деятельность, что создаёт риски для национальной безопасности и нарушает баланс на рынке труда», — подчеркнула депутат.

По мнению Бибигуль Жексенбай, в условиях глобализации и усиления миграционных потоков Казахстану необходимо ужесточить контроль за перемещением иностранных граждан, развивать систему легализации трудовых мигрантов и ужесточать наказания для тех, кто организует незаконную миграцию и эксплуатацию трудовых ресурсов.

Только комплексный подход, включающий строгие меры на границе, инновационные технологии контроля и повышение информированности среди мигрантов, поможет справиться с растущей угрозой, считает сенатор.

«Важно, чтобы Казахстан не только защищал свои экономические интересы, но и сохранял стабильность в обществе, обеспечивая безопасное и справедливое трудоустройство для всех», - резюмировала Бибигуль Жексенбай.

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