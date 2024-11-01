Проблемы доступности образования для людей с инвалидностью обсудили в Сенате

Очередное заседание Совета по инклюзии состоялось сегодня в Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты парламента

Фото: Сенат

Депутаты совместно с представителями государственных органов и экспертного сообщества обменялись предложениями по расширению возможностей людей с инвалидностью по получению качественного образования и обсудили пути их реализации. В работе заседания приняли участие руководители ряда министерств и международных организаций.

Открывая работу заседания, спикер Сената поздравил Ляззат Калтаеву с назначением на должность советника спикера Сената, а также отметил, что она продолжит возглавлять Совет по инклюзии при Сенате. За проделанную активную законотворческую деятельность Маулен Ашимбаев вручил Ляззат Калтаевой благодарственное письмо главы государства.

В своем выступлении спикер Сената подчеркнул, что формирование инклюзивного общества равных возможностей является одним из важнейших приоритетов повестки реформ президента страны. В этом направлении в последние годы проводится системная работа и заметна позитивная динамика во многих сферах. Вместе с тем, он отметил, что сегодня в Казахстане проживает порядка 725 тысяч людей с инвалидностью, 232 тысячи из которых – дети с особыми образовательными потребностями, каждый из которых имеет право на достойное образование. И в этом вопросе еще остается ряд проблем, требующих своего решения. Прежде всего, это касается получения профессионального и высшего образования.

«За последние годы количество детей с особыми образовательными потребностями увеличилось. Мы должны усилить нашу работу по обеспечению доступности качественного образования для всех детей без исключения. При этом, процесс обучения людей с особыми образовательными потребностями не должен ограничиваться средним образованием. Они должны иметь возможность получать профессиональное и высшее образование, чтобы в дальнейшем найти достойную работу и быть полноценными членами общества. К сожалению, в настоящее время процент обучающихся людей с особыми образовательными потребностями в вузах остается невысоким. Эти факты являются показателем того, что лица с инвалидностью сталкиваются с трудностями в доступе к качественному образованию, а значит ограничены в дальнейшем трудоустройстве и социализации», – сказал председатель палаты в своем выступлении.

Еще одна серьезная проблема, которая препятствует получению качественного образования и развитию навыков людей с инвалидностью, по мнению Маулена Ашимбаева, это неадаптированность рынка труда к потребностям данной категории граждан.

В частности, несмотря на то, что с 2012 года при распределении государственных образовательных грантов 1% выделяется лицам с ограниченными возможностями, этой меры, как отметил спикер Сената, недостаточно. Решение вопросов инклюзивного образования требует комплексного подхода: необходимы современные образовательные программы, эффективные методики обучения, квалифицированные педагоги, способные работать с детьми, имеющими особые образовательные потребности.

«Сегодня каждый второй отечественный педагог испытывает трудности с разработкой индивидуальных учебных планов для детей с особыми образовательными потребностями. Это сигнал, который говорит о неготовности значительной части наших педагогов к работе в инклюзивной среде. В целом мы должны создать все условия для того, чтобы дети с особыми образовательными потребностями получали качественное образование на всех этапах: в детском саду, школе, колледже и вузе», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам заседания.

Кроме того, с инициативами и предложениями по расширению образовательных возможностей людей с ограниченными возможностями наряду с депутатами выступили министр просвещения Гани Бейсембаев, вице-министр науки и высшего образования Талагат Ешенкулов, вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, президент Ассоциации социальных инноваторов Эмин Аскеров, директор Ассоциации женщин с инвалидностью «Шырак» Татьяна Баклажанская, председатель общественного объединения «Комиссия по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева» Гульмира Бурашева, директор общественного фонда «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова и другие.

Выработанные Советом предложения по расширению образовательных возможностей лиц с инвалидностью, как было отмечено на заседании, будут переданы в соответствующие государственные органы для совместной работы заинтересованных сторон.