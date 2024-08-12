Проблемы спорта обсудил депутат со спортсменами в Талдыкоргане

Фото: пресс служба Мажилиса РК

Сегодня член фракции партии AMANAT Болат Керимбек ознакомился с ходом реконструкции Центрального стадиона в Талдыкоргане, а также встретился со спортивной общественностью области.

Центральный стадион Талдыкоргана после реконструкции сможет принять 1500 зрителей, это на 500 мест больше, чем прежде. На обновленном газоне тренировки смогут продолжить более 400 детей-воспитанников футбольного клуба Jetisy. А первый футбольный матч здесь состоится уже 18 августа.

«Общество всегда уделяет пристальное внимание спорту, особенно в свете недавних Олимпийских игр. Уверен, что в будущем, нашу страну ждет множество ярких побед в большом спорте. Именно для этого государство и партия AMANAT работают над созданием условий для занятий физической культурой и спортом во всех городах и селах. Из тех детей, которые сейчас занимаются в футбольном клубе «Жетысу», вполне могут вырасти настоящие мировые звезды», – сказал Болат Керимбек.

На встрече со спортсменами депутат рассказал о приоритетах партии в развитии профессионального и массового спорта, а также популяризации здорового образа жизни. В настоящее время в работе Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию находится законопроект по вопросам физической культуры и спорта. Если сейчас в Казахстане развивается 180 видов спорта, то теперь приоритетными будут виды, включённые в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских, Паразиатских игр. Кроме того, законопроект направлен на совершенствование подготовки спортивного резерва, для этого будут разработаны и утверждены национальные стандарты спортивной подготовки.

Отдельное внимание государство и партия уделяют развитию массового спорта в регионах. Так, в прошлом году в рамках предвыборной программы партии AMANAT в области Жетысу были введены в эксплуатацию борцовские залы в селах Басши и Шанханай Кербулакского района, центральный стадион в селе Сарыозек и спортивные комплексы в селе Бесколь Алакольского района, Пенжiм и Улкен Шыган Панфиловского района, Калпе Каратальского района и Кокжазык Ескельдинского района. В городе Саркан построен крытый футбольный манеж и реконструирован центральный стадион.