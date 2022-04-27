Продать военную технику пытался житель Атырау - видео

В Атырау 35-летний мужчина пытался продать нелегальную бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2). Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

12 апреля в полицию поступила оперативная информация, которую проверили сотрудники управления по противодействию экстремизму ДП Атырауской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была обнаружена и изъята указанная военная машина, принадлежащая гражданину 1986 года рождения.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 386 УК РК. А в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, Департамент полиции Атырауской области с 25 апреля проводит акцию по приобретению у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ для профилактики преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Государство установило вознаграждение до 100 месячных расчетных показателей за каждое добровольно сданное гражданами оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.