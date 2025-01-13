Продавца вейпов задержали в ночном клубе Астаны

С 20 июня 2024 года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в ходе рейдовых мероприятий сотрудники криминальной полиции выявили продажу незаконной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По информации правоохранителей, в одном из ночных клубов столицы задержан мужчина, продававший вейпы. При обыске у него изъяли восемь коробок с этими изделиями.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по факту продажи и распространения некурительных табачных изделий, включая электронные системы потребления, ароматизаторы и жидкости для них.

В полиции напомнили, что с 20 июня 2024 года действует законодательный запрет на продажу электронных сигарет.