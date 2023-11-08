Продажи экспортеров будут под контролем

Итак, трансфертное ценооб­разование – это инструмент контроля цен на товары, которые являются основными статья­ми экспорта из Казахстана.

– Учитывая, что у нас добываю­щая страна, мы должны адекватно взыскивать суммы налогов по справедливой цене, то есть по цене экспорта. Мы должны корректировать доходную часть экспортеров и взимать налог в соответствующем объеме, – пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Законопроект, по его словам, пересматривает методы определения товаров. Сегодня в стране действуют пять методов, и Правительство должно определить, какой метод является наиболее приемлемым для казахстанских поставщиков.

– Мы расширяем понятие взаи­мосвязанности сторон. К примеру, компании, юридически не связанные между собой, имеют экономические отношения. Мы разработали пять критериев, и, если есть экономическая выгода, мы будем признавать их взаимосвязанными, – добавил вице-министр.

К примеру, в прошлом году по итогам проверок поставщиков в казну начислили 46 млрд тенге недоплаченного налога. А данные за последние три года – 160 млрд тенге.

– Мы данным законом расширяем методы контроля. Есть определенный опыт, когда фирмы пользуются различными схемами, чтобы уклониться от платы налогов. Принятие закона будет работать на две стороны – поставщики, зная, что есть контроль, будут сами исчислять налоги, – отметил спикер.

Из списка экспортируемых товаров под закон о трансфертном ценообразовании подпадает 250 видов, что составляет 90% от всего экспорта, дополнил вице-министр.

Пока же во время заключения экспортных сделок через товарные биржи создается угроза вывода капитала из страны, в частности, осуществляются сделки по ценам ниже рыночных.

– За 2019 год в сделках по сжиженному газу и зерну, реализованных через товарные биржи Казахстана, установлено занижение цен на 10–25% от рыночных цен в стране импорта. Это Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. В том же году тонна пшеницы на биржах Казахстана оценивалась в среднем в 200 долларов, – продолжил вице-министр. – Учитывая стоимость транспортировки в 50 долларов, цена должна быть 250 долларов. На рынке Узбекистана цена за тонну пшеницы составила 300 долларов. Следовательно, возникают потери доходов в сумме 50 долларов, которые сейчас не могут быть скорректированы.

К слову, контроль ценообразования на товарных биржах исключили в 2019 году. Ожидалось, что это даст рост количества торгов на биржах Казахстана. Однако, несмотря на предоставленные льготы по освобождению от контроля, согласно данным бюро национальной статистики, увеличения количества сделок на бирже не наблюдается, зато личные счета богатых казахстанцев, занимающихся экспортом, изрядно пополнялись все эти годы.

Ержан Биржанов констатировал, что, согласно международной практике стран Организации экономического сотрудничества и развития, государства – члены организации применяют данную практику для исключения вывода капитала. На вопрос о том, почему именно сейчас вводятся эти поправки, Ержан Биржанов не ответил, сославшись на необходимость не опоздать на другое заседание.