Продажи экспортеров будут под контролем
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Лаура Тусупбекова
В Мажилисе презентованы поправки в закон о трансфертном ценообразовании, цель которых – исключить риск вывода капитала из Казахстана посредством возвращения госконтроля на товарных биржах. Разработчики уверены, что новеллы помогут усилить процедуры, хотя помочь должен был принятый еще в 2008 году Закон «О трансфертном ценообразовании». Введение поправок, видимо, продиктовано новыми политическими реалиями, о чем разработчики деликатно умолчали.