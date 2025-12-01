Продажи валюты из Нацфонда за ноябрь составили $600 млн

Доля продаж из Национального фонда составила 10,7% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам ноября курс тенге укрепился на 3,3%, до 512,57 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 271 млн долл. США до 280 млн долл. США. Общий объем торгов составил 5,6 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда за ноябрь составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 10,7% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день.

"По предварительным прогнозным заявкам Правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в декабре Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 400 до 500 млн долларов США", - говорится в сообщении.

В рамках операций зеркалирования в ноябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение декабря в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге.

Валютные интервенции в ноябре Национальным Банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 390 млн долл. США.

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет более 40%, Национальный Банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в ноябре. Покупка валюты в декабре также не запланирована, добавили в банке.

 

#Нацбанк #доллар #Нацфонд

