Продажу мороженого и пиццы после полуночи хотят запретить в Милане

Местные власти хотят ввести такой запрет для того, чтобы прекратить столпотворение людей на улицах города по ночам, которое мешает местным жителям спать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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«Цель — найти баланс между общением и развлечениями, а также спокойствием и умиротворением жителей», — приводит телеканал Sky news слова заместителя мэра города Марко Гранелли.

Если законопроект будет принят, то с мая по ноябрь будет запрещено продавать еду и напитки для столиков на открытом воздухе с 00:30 по будням и с 01:30 по выходным и праздничным дням. У итальянцев есть время до начала мая, чтобы подать апелляцию и предложить изменения в закон.

Отмечается, что в 2013 году власти уже пытались ввести такой закон, однако столкнулись с протестами.