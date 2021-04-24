Продлить на 5 лет мораторий по земельным сделкам предлагает профильная комиссия

Комиссия по земельной реформе в Казахстане внесла предложение продлить действующий мораторий на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения еще на 5 лет, передает Kazpravda.kz
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"Вероятно, сельское население должно принимать непосредственное решение по этому вопросу в будущем. Сейчас ряд вопросов по мораторию поднимается в Парламенте, думаю, на окончательное решение потребуется как минимум 3-5 лет. Поэтому предлагается мораторий на продажу и передачу в аренду сельхозземель, действующий до конца текущего года, продлить на 5 лет", – сказал заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов на очередном заседании Комиссии по земельной реформе.
Члены комиссии поддержали эту позицию.
Кроме того, на заседании были внесены предложения пересмотреть кадастровую стоимость сельхозземель в Казахстане, внедрить механизм рассмотрения вопросов о предоставлении сельхозземель в пользование публично, в онлайн-формате, и ряд других.
Напомним, мораторий на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения действует в Казахстане с 2016 года. Он был введен Первым Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым. Срок действия моратория истекает в конце декабря 2021 года.