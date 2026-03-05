Вручение заветных ключей – не просто торжество, а настоящий шаг к новым комфортным условиям жизни семей, к укреплению социальных гарантий для жителей области, это поддержка людей со стороны государства. К слову, новоселы получили ключи от современных квартир, полностью готовых к проживанию. Многие к тому времени уже успели оценить предоставляемые комфорт и уют. Среди них и мама особенного ребенка Коркем Темиркызы, переживающая сильные эмоции.

– Мне сейчас не хватает слов, чтобы выразить признательность за новое жилье, за все те изменения в нашей жизни, что связаны с этим радостным событием. Благодарны мы и за наш на глазах меняющийся город. С каждым годом Косшы становится все краше, уютнее и привлекательнее. Здесь стало намного комфортнее, и этот факт очень радует горожан, – отметила Коркем Темиркызы.

Добавим, что арендное жилье с правом приватизации с начала нынешнего года уже получили в Бурабайском, Сандыктауском, Зерендинском и Буландынском районах, а также в городе Косшы.