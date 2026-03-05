Продолжается эстафета новоселий

Хорошая новость
96
Рахим Беков, Акмолинская область

Вчера по уже доброй традиции на вручение ключей от долгожданных квартир собрались жители города Косшы, где снова слышался радостный смех и блес­тели от слез счастья глаза. Виновниками торжества на сей раз стали 40 семей из социально уязвимых слоев населения. Собравшиеся на праздник горожане поздравляли новоселов, не жалея теплых слов. Безусловно, каждый отмечал важность реализации таких социальных проектов, повышающих качество жизни людей.

фото пресс-службы облакимата

Вручение заветных ключей – не просто торжество, а настоящий шаг к новым комфортным условиям жизни семей, к укреплению социальных гарантий для жителей области, это поддержка людей со стороны государства. К слову, новоселы получили ключи от современных квартир, полностью готовых к проживанию. Многие к тому времени уже успели оценить предоставляемые комфорт и уют. Среди них и мама особенного ребенка Коркем Темиркызы, переживающая сильные эмоции.

– Мне сейчас не хватает слов, чтобы выразить признательность за новое жилье, за все те изменения в нашей жизни, что связаны с этим радостным событием. Благодарны мы и за наш на глазах меняющийся город. С каждым годом Косшы становится все краше, уютнее и привлекательнее. Здесь стало намного комфортнее, и этот факт очень радует горожан, – отметила Коркем Темиркызы.

Добавим, что арендное жилье с правом приватизации с начала нынешнего года уже получили в Бурабайском, Сандыктауском, Зерендинском и Буландынском районах, а также в городе Косшы.

#жилье #Косшы #новоселье

