Продолжается эстафета новоселий
Рахим Беков, Акмолинская область
Вчера по уже доброй традиции на вручение ключей от долгожданных квартир собрались жители города Косшы, где снова слышался радостный смех и блестели от слез счастья глаза. Виновниками торжества на сей раз стали 40 семей из социально уязвимых слоев населения. Собравшиеся на праздник горожане поздравляли новоселов, не жалея теплых слов. Безусловно, каждый отмечал важность реализации таких социальных проектов, повышающих качество жизни людей.