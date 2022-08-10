Фото: пресс-служба партии AMANAT
Общество
Продуктовые карточки для нуждающихся семей предлагают ввести в Казахстане

Члены партии AMANAT проверили почти две тысячи торговых объектов по Казахстану, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Проблему роста цен на продукты питания обсудили члены Республиканского общественного совета по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии AMANAT в ходе внеочередного заседания,

С 29 июля по 5 августа партийные мониторинговые группы по контролю изменения цен провели 1 126 рейдов на 1 747 объектах.

Наибольший рост цен по перечню социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) наблюдается в пяти регионах: в городах Алматы и Нур-Султан, в Карагандинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях.

В частности, аманатовцы установили, что в Мангистауской области отклонение цены от предельных утвержденных Правительством составило: на капусту 117%, на морковь – 60%, на лук – 35%. В Карагандинской области цена на сахар в среднем выросла на 30%, в ЗКО значительно подорожала гречневая крупа – на 38,7%.

По словам и.о. председателя комитета торговли Министерства торговли и интеграции Айдара Абилдабекова, для сдерживания роста цен на СЗПТ акиматы выделяют торговым объектам льготные займы посредством «оборотной схемы». В общей сложности для кредитования было выделено 86,4 млрд тенге. Также в каждой области сформированы стабилизационные фонды.

«Для стабфондов выделено 18 млрд тенге. По оперативной информации регионов, с начала текущего года в стабфонды закуплено 18,3 тысячи тонн СЗПТ, в том числе муки – 10,2 тысячи тонн, сахара – 3,1 тысячи тонн, риса – 0,6 тысячи тонн и др. Кроме того, по республике еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки, с начала года по всем регионам проведено уже 4 133 ярмарки, то есть в среднем в каждом регионе 207 ярмарок, на которых товары реализуются по ценам на 15-20% ниже рыночных», – сказал он.

Впрочем, эффективность «оборотной схемы» в борьбе с высокими ценами оставляет желать лучшего, считают партийцы. Председатель совета, депутат Мажилиса Аманжан Жамалов напомнил о недавнем поручении Президента страны.

«На расширенном заседании Правительства Глава государства подверг сомнению эффективность вашей «оборотной схемы». И поручил продумать решение с точки зрения эффективности. Однако «оборотная схема» продолжает работать, как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не услышали. Такое ощущение, что поручение Президента вы не услышали или не поняли», – заявил председатель совета.

Стоит отметить, что на прошлых заседаниях совета и в депутатских запросах партийцы предлагали вместо «оборотной схемы» проработать адресные меры поддержки населения, чтобы защитить их от роста цен.

«Недавно акимат столицы объявил, что вводят продуктовые карточки для социально уязвимых граждан. Это около 160 тысяч человек. Карточки позволят малообеспеченным гражданам приобретать продукты по сниженным ценам. В условиях неконтролируемой инфляции такая мера может быть очень эффективной. Поскольку она адресная, и помощь государства доходит именно до тех, кто в ней больше всего нуждается. Другие регионы должны также подумать над введением продуктовых карточек по опыту города Нур-Султана», – отметил Аманжан Жамалов.

Исполнительный секретарь Западно-Казахстанского областного филиала партии Мурат Мукаев предложил законодательно ограничить количество посредников до двух в цепочке приобретения и продажи социально значимых продовольственных товаров и утвердить максимальную торговую надбавку на СЗПТ для оптовых поставщиков в размере 15%. Кроме того, он добавил, что опыт партии может помочь внедрению продуктовых карточек.

«Когда в острую фазу пандемии партия проводила акцию «Biz birgemiz» по раздаче продуктовых корзин для нуждающихся семей, выделению адресной помощи в размере 50 тысяч тенге, мы готовили и проверяли списки таких семей. Сейчас нужно актуализировать эти списки. Тогда граждане смогут покупать продукты со скидкой по специальной карте, так как в действующих социальных магазинах в данный момент могут отовариваться все желающие», – сказал он.

Объяснить удорожание базовых продуктов питания постарался вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов. По его словам, одной из причин удорожания продовольствия в Казахстане является нарушение глобальных цепочек поставок, рост цен в мире и ухудшение внешнего инфляционного фона.

«Если вы говорите о том, что в мире повышается цена, тогда будьте добры, обеспечить такое повышение зарплат и доходов населения. Когда вы говорите о том, что будут расти цены и не будут расти доходы, тем самым вы говорите людям, что они будут голодать. Вы для этого там, в министерстве, сидите? Если говорите о причинах, надо говорить и о методах, как с ними бороться, а не констатировать», – подчеркнул председатель совета Аманжан Жамалов.

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов заверил, что дефицита продуктов питания нет, у государства есть достаточный запас продовольствия. Он также сообщил членам совета, что потребность внутреннего рынка в сахаре будет полностью обеспечена. Запасы на начало августа составили 31,6 тысячи тонн. Заводами планируется производство 40,7 тысячи тонн сахара, импорт составит 42,2 тысячи тонн.

«Что же касается дефицита, то он есть только в определенных регионах при общем положительном балансе по республике в целом. Акиматам Актюбинской, Абайской, Кызылординской, Мангистауской областей, городов Нур-Султана и Шымкента следует заключить контракты на поставку сахара с Продкорпорацией, чтобы не допустить дефицита», – сказал он.

Кроме того, в ходе заседания члены совета обсудили ситуацию с удорожанием авиа- и ж/д билетов, а также с ростом цен на лекарства. Партийцы предложили возобновить практику рейдов мониторинговых групп по аптекам.

Подводя итоги заседания, председатель совета раскритиковал подготовку госорганов к мероприятию.

«Доклады от госорганов содержат одни и те же нарративы, что звучали на предыдущих заседаниях, одни и те же оправдания, связанные с геополитической ситуацией и так далее. Пора заканчивать все проблемы сбрасывать на мировую инфляцию. Такое отношение к рассматриваемому вопросу, который является ключевым для всего населения Казахстана, вызывает у нас чувство крайнего беспокойства. Если в ближайшее время подход к работе не изменится, мы не увидим сдвигов, то со стороны фракции AMANAT мы будем инициировать рассмотрение вопроса роста цен на пленарном заседании Мажилиса Парламента со всеми вытекающими последствиями», – резюмировал Аманжан Жамалов.

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