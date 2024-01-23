Продукция под надзором

Апробировать и запустить модуль Vet Monitoring в информационной системе «Идентификация сельскохозяйственных животных» и модуле ветеринарной безопасности ИС ЕАСУ – такова задача проекта по цифровой прослеживаемос­ти животноводческой продукции, презентованного в Павлодаре заместителю Премьер-министра Серику Жумангарину.

В рамках «пилота» апробируются два цифровых процесса: «от государственной границы – до пункта назначения» и «от рождения – до продукции». Демонстрация работы информационных систем состоялась на территории фермерского рынка «Жайлау». Здесь можно купить мясо и посредством QR-кода узнать информацию о происхождении продукта.

Принцип действия процесса «госграница – пункт назначения» таков: при прибытии на ветеринарный контрольный пост Шарбакты груз с мясом, молоком или другой животновод­ческой продукцией с пунктом назначения Алматы проходит ветеринарный надзор. Госвет­инспектор вносит сведения в информационную систему, формирует акты досмотра с QR-кодом, подтверждаю­щим легитимность ветеринарного сертификата, и направляет уведомление территориальным инспекциям о прохождении подконтрольного груза до места назначения.

– Если при проведении ветеринарного надзора осуществлен отбор проб, в лабораторию отправляется соответствующее уведомление. Машина с грузом затем движется дальше, не дожидаясь результатов экспертизы, которые могут прийти через несколько дней. Результат лабораторного исследования будет содержаться при сканировании QR-кода в акте отбора. Если в пробах находят отклонения от норм, вводятся ограничения на реализацию, – разъяснил механизм процесса вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Процесс «от рождения – до продукции» оцифровывает весь функционал ветеринарно-санитарной экспертизы: от убоя животного и проведения экс­пертизы до реализации на рынке. Он также включает выдачу справок необходимых форм, формирование QR-кода в местах реализации.

Презентованные процессы обеспечивают прозрачность, значительно сокращают количество процедур, предотвращают убой животных без проведения ветеринарного осмотра и экспертизы. Кроме того, модуль позволяет вести полный, достоверный учет поголовья скота и обеспечивать его цифровую прослеживаемость. Пилотный проект продлится до 31 марта 2024 года.

На сегодня в информсистеме ЕАСУ доступны государственные услуги на присвоение учетных номеров откормплощадкам, убойным пунктам, местам хранения, переработки мяса и реализации животных, продукции и сырья, а также организациям по производству, хранению и реализации ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.