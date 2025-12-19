Проект Концепции миграционной политики разработали в Казахстане

Минтруда разработало проект Концепции миграционной политики РК до 2030 годаОсновная цель документа – создание безопасной и управляемой миграционной системы, основанной на качественном отборе мигрантов, балансе миграционных потоков и развитии человеческого капитала, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ находится на рассмотрении Правительства.

Концепция предусматривает следующие ключевые направления:

1. Совершенствование системы учета миграционных потоков путем создания единого цифрового контура миграционного мониторинга на базе платформы migration.enbek.kz. На платформе будут интегрированы данные всех уполномоченных органов: Минтруда, МВД, МИД, МНВО и других ведомств.

Это позволит формировать полную и достоверную картину миграционных процессов, включая данные о въезде, пребывании, обучении, трудовой деятельности и социальном положении мигрантов. На основе собранных данных будет обеспечено прогнозирование миграционных тенденций, разработка аналитических отчетов и принятие своевременных управленческих решений.

Кроме того, запланирована интеграция системы enbek.kz с Национальной образовательной базой данных и другими информационными ресурсами, что обеспечит мониторинг трудоустройства выпускников, переселенцев и участников государственных программ.

Реализация данного направления обеспечит прозрачность миграционных процессов, своевременное реагирование на миграционные риски, повышение эффективности государственного регулирования и исключение дублирования функций между ведомствами;

2. Стимулирование и упорядочение трудовой миграции будет способствовать сокращению региональных диспропорций, развитию предпринимательской активности и росту занятости, в том числе среди қандасов и переселенцев, создавая предпосылки для социальной стабильности и укрепления человеческого капитала.

Планируется заключение межрегиональных меморандумов между регионами выбытия и приема трудовых ресурсов, совершенствование регулирования привлечения иностранной рабочей силы, а также реализация мер по развитию мобильного предпринимательства.

Особое внимание уделяется поддержке внутренних переселенцев и кандасов. Концепцией предусмотрено утверждение ежегодных региональных квот на переселение и расселение в северных, восточных и центральных областях страны. В этих регионах будут развиваться проекты, направленные на повышение доходов сельского населения, в том числе через льготное кредитование личных подсобных хозяйств, развитие кооперации и стимулирование малого бизнеса.

Реализация данного направления будет способствовать рациональному перераспределению трудовых ресурсов, повышению уровня занятости и укреплению демографического потенциала регионов;

3. Совершенствование механизмов управления внешней миграцией, направленное на защиту прав граждан Казахстана, работающих за рубежом, привлечение квалифицированных специалистов, развитие международного сотрудничества и поддержку этнических казахов.

В рамках данного направления предусматривается заключение двусторонних соглашений с рядом стран Европы и Азии по защите трудовых и социальных прав казахстанских граждан, создание цифровой платформы мониторинга граждан, выезжающих за рубеж с целью трудоустройства, а также развитие механизмов контроля и информационного сопровождения внешней трудовой миграции.

Большое внимание уделяется привлечению квалифицированных иностранных специалистов и иностранных студентов. Планируется создание отраслевых университетов, проведение профориентационных кампаний в странах Центральной Азии.

Кроме того, Концепция предусматривает меры по поддержке кандасов, возвращающихся на историческую родину. Будет разработан единый стандарт для их интеграции, реализованы региональные программы по расселению, а также усовершенствована карта «Ата жолы».

Концепция формирует целостный и сбалансированный подход к регулированию миграции, направленный на укрепление социальной сплочённости, снижение миграционных рисков и повышение эффективности государственной политики.

Принятие документа не повлечёт каких-либо негативных общественно-политических последствий для Казахстана, заверили в министерстве.

Реализация Концепции не потребует дополнительных финансовых средств из государственного бюджета. При этом Минтруда уже подготовлен План действий, включающий 73 мероприятия и 14 целевых индикаторов, добавили в ведомстве.

