Проект нового аммиачно-карбамидного комплекса представили в Мангистау

Айман Аманжолова
Актауский завод «КазАзот» представил проект строительства нового аммиачно-карбамидного комплекса «КазАзот Прайм». На встрече обсуждалось стратегическое значение проекта на региональном и национальном уровнях, а также ход подготовки к строительству, передает корреспондент Kazpravda.kz

«КазАзот Прайм» имеет потенциал стать одним из крупнейших химических производственных комплексов в стране. Планируется, что проект будет выпускать 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на 2029 год. На этапе строительства будет создано около 1500 постоянных рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию — 700. Основными технологическими партнерами являются США, Китай, Япония и Испания. Помимо внутреннего рынка, планируется экспортировать отечественную продукцию в страны Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока.

Проект также отличается высокой экологической эффективностью. По словам заместителя главного инженера АО «КазАзот» Дауржана Жумабекова, на комплексе будут применяться современные природоохранные технологии.

«Будут внедрены передовые технологии, снижающие выбросы, и замкнутые системы водопользования. Это позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду и сделать проект одним из самых современных производств в регионе», – отметил Дауржан Жумабеков.

Стоит отметить, что АО «КазАзот» – ведущее химическое предприятие страны по производству аммиака, азотной кислоты и аммиачной селитры. Сырьевой базой является газовое месторождение Шагырлы-Шомышты. С запуском KazAzot Prime производственные мощности компании увеличатся, а позиции Казахстана на мировом рынке удобрений укрепятся.

