Общенациональная Коалиция «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым прибыла в Атыраускую область

В промышленном регионе прошли встречи с общественностью, креативной молодежью, нефтяниками и трудовыми коллективами предприятий, сообщает Kazpravda.kz

Спикер Мажилиса отметил, что новая Конституция основана на запросах населения и стала логическим продолжением системных реформ Президента Касым-Жомарта Токаева. Проект Основного закона отражает принципы справедливости, верховенства закона и порядка, равных возможностей для всех. Поэтому конституционные поправки, начавшиеся с парламентской реформы, запустили широкую общестрановую дискуссию о будущем Казахстана.

– Вы знаете, что со стороны населения поступило более 10 тысяч предложений. Люди стали больше говорить о принципах, ценностях, о будущем страны. Меняется политическая система в стране в целом. Перезагружаются все ветви власти. Закрепляется формула «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», – сказал cпикер Мажилиса.

Как подчеркнул Ерлан Кошанов, новая Конституция соединяет прошлое и настоящее, определяя путь страны в будущее. А закрепление в преамбуле положения об укреплении государственности на исконной казахской земле подчеркивает историческую преемственность и многовековую историю нации.

Жители Атырау, в свою очередь, обратили внимание на гарантии прав и свобод человека, которые в проекте обновлённой Конституции возведены в высший приоритет государства. Для жителей нефтяного края особенно важны механизмы защиты трудовых прав, социальные гарантии, а также принцип верховенства Закона и Порядка.

Особое внимание в разговоре было уделено нормам об ответственном отношении к окружающей среде, которые впервые закрепляются в Основном законе на уровне фундаментальных принципов. По мнению жителей, это положение критически важно для нефтегазового региона. Вопросы экологической безопасности и охраны природных ресурсов здесь не просто декларации, а гарантии будущего для всех последующих поколений.

Встреча с креативной молодежью области прошла в центре «Atyrau Creative Hub». Особое внимание было уделено вопросам образования, науки, инноваций, защиты цифровых прав и в целом самореализации талантов. Участники подчеркнули, что новая Конституция формирует современные стандарты цифровой безопасности в условиях стремительного развития технологий и искусственного интеллекта.

Отдельное внимание было уделено вопросам семьи и сохранению традиционных для нашего общества ценностей. Молодые атыраусцы отметили, что новая Конституция четко определяет понятия брака как добровольного союза мужчины и женщины.

Права каждого на труд, безопасные условия работы, справедливое вознаграждение и социальную защиту, провозглашенные в проекте Конституции, обсуждались на встречах с сотрудниками сервисного центра «КазТурбоРемонт». Молодые сотрудники предприятия интересовались перспективами, которое государство и бизнес могут дать им в профессиональном плане. Интерес вызвал принцип, согласно которому государство берет на себя ответственность за создание условий, при которых человек, его знания и профессионализм становятся стратегическим ресурсом страны.

В ходе диалога сотрудники предприятия задали ряд вопросов, касающихся условий труда и развития современных инновационных производств. Коллектив акцентировал внимание на том, что государственная политика последовательно выстраивается вокруг человека труда и его профессиональных заслуг.

По итогам встреч атыраусцы отметили, что участие в референдуме 15 марта – гражданский долг каждого казахстанца. Жители Атырауской области намерены воспользоваться своим правом выбора и принять участие в предстоящем плебисците.