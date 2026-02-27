Государственный советник Ерлан Карин совместно с членами Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» посетили Костанайскую область и провели серию встреч с общественностью региона, сообщает Kazpravda.kz

Совместно с Госсоветником в регион выехали члены Общенациональной коалиции депутаты Мажилиса - Снежанна Имашева, Еркин Абиль, Айдарбек Ходжаназаров. Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов, директор Телерадиокомплекса Президента Раушан Кажибаева, продюсер Алмас Жали, генеральный директор медиахолдинга Uni-Q Group Мухамедкали Тауан.

Визит в регион открылся встречей с представителями этнокультурных объединений. Государственный советник Ерлан Карин подчеркнул, что Новая Конституция не только правовой документ, но и общественный договор, закрепляющий баланс интересов, ценности солидарности, взаимного уважения и ответственности за будущее страны. Он отметил, что принцип «единство в многообразии» укрепляет консолидацию общества.

Депутаты Мажилиса Снежанна Имашева и Еркин Абиль рассказали о механизмах институционального обновления и защите суверенитета, отметив, что изменения усиливают участие граждан в принятии решений и формируют социально справедливую модель взаимодействия государства и общества.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов и представители этнокультурных объединений подчеркнули роль Халық Кеңесі как платформы для межэтнического и межконфессионального диалога, поддержки равных возможностей и укрепления общественного согласия.

Центральным событием визита стала встреча с активом области. Мероприятие собрало около 300 человек: общественных деятелей, аграриев и промышленников, работников социальной сферы, научной и творческой интеллигенции, а также спортсменов и молодежь.

Государственный советник Ерлан Карин подробно остановился на ходе подготовки проекта Конституции. Он отметил, что референдум станет логическим итогом более чем полугодового широкого общественного обсуждения проекта Новой Конституции. Новый Основной закон знаменует окончательный переход к более современной модели государственно-политического устройства, основанного на эффективном взаимодействии государства и общества.

Депутаты Мажилиса Снежанна Имашева и Айдарбек Ходжаназаров отметили, что проект закрепляет баланс полномочий и ответственности институтов власти, а также создает условия для развития экономики, инноваций и привлечения инвестиций.

Директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко подчеркнул, что закрепление ценностей труда, образования, науки и инноваций создает прочную основу для профессионального роста молодежи и развития современной экономики.

В ходе визита делегация встретилась с молодыми специалистами заводов «Agromash» и «Allur». Государственный советник Ерлан Карин отметил приоритет человеческого капитала, образования, науки и трудовых достижений граждан.

Члены Общенациональной коалиции подчеркнули, что проект направлен на усиление социальной справедливости, поддержку занятости и развитие предпринимательства. Молодые специалисты подтвердили, что рассматривают Конституцию как инструмент создания стабильных условий для отрасли и личного профессионального роста.

В регионе также прошла встреча с представителями креативной молодежи. Спикеры обсудили закрепление образования, науки, культуры и инноваций как стратегического приоритета государства, а также правовую защиту интеллектуальной собственности.

В целом, встречи в рамках визита в регион продемонстрировали высокий интерес общественности к участию в референдуме 15 марта 2026 года.