Проект новой Конституции получил поддержку экспертов как основа устойчивого развития государства

Конституционная реформа
Сегодня в Алматы состоялось экспертное обсуждение на тему «Новая Конституция Казахстана: обретение новых смыслов и ценностей казахстанского общества», сообщает Kazpravda.kz 

Мероприятие, организованное Институтом философии, политологии и религиоведения Комитета науки МНВО РК, стало площадкой для профессионального анализа проекта новой Конституции и экспертной оценки конституционной реформы как системного обновления правовых, ценностных и институциональных основ государства.

В обсуждении приняли участие представители научного сообщества, эксперты и члены Конституционной комиссии. Участники рассмотрели ключевые положения проекта, включая соотношение международного и национального права, гуманитарные и ценностные аспекты реформ, развитие механизмов гражданского участия и укрепление взаимодействия между государством и обществом.

Директор Института языкознания имени А. Байтурсынова Анар Фазылжанова отметила, что «учет гуманитарного измерения реформ и культурно-идентификационных факторов способствует сохранению преемственности общественного развития и укреплению ценностных ориентиров».

Заместитель генерального директора ИФПР по научной работе Шолпан Джаманбалаева подчеркнула, что «в проекте Конституции предусмотрены механизмы учета интересов различных социальных групп и институтов гражданского общества».

Руководитель Центра мировой и казахской философии ИФПР Серик Нурмуратов добавил, что «обсуждение проекта свидетельствует о высокой вовлеченности общества и важности сохранения устойчивых конституционных норм».

По итогам встречи участники отметили, что проект новой Конституции формирует качественно обновленную правовую модель развития страны и поддержали конституционную реформу как важный этап модернизации государства и общества.

