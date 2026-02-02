Проект новой Конституции станет прочным фундаментом долгосрочного развития - Маулен Ашимбаев

Конституционная реформа
17
Председатель Сената Маулен Ашимбаев

Публикация проекта новой Конституции является событием исторического масштаба. Речь идёт о принципиальном пересмотре самой логики государственного устройства и о переходе к новой модели общественного договора, отвечающей запросам времени, ожиданиям общества и стратегическим целям развития страны.

Фото: Сенат

В целом конституционная реформа является логичным и последовательным продолжением инициатив Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, направленных на глубокую и системную модернизацию политической системы Казахстана. Этот курс отражает стратегическое видение развития государства, основанное на принципах справедливости, верховенства закона и ответственности власти перед обществом.

Инициатива по обновлению Конституции стала ключевым элементом реформаторской повестки Главы нашего государства, призванной обеспечить долгосрочную устойчивость политических институтов, расширить участие граждан в управлении государством и создать прочную правовую основу для дальнейшего развития страны.

При более детальном анализе сути предлагаемых изменений важно учитывать, что любая Конституция является отражением своей эпохи. Действующая редакция Основного закона формировалась в условиях, когда приоритетом была жёсткая централизация власти и институциональная стабильность в период становления государственности. Это был необходимый и во многом оправданный этап. Однако с течением времени стало очевидно, что многие положения и подходы уже не в полной мере соответствуют современным политическим, социальным и экономическим реалиям.

При всей значимости действующей Конституции, она во многом сохраняет черты иной исторической парадигмы. Государство в ней выступает главным субъектом политической системы, а человек зачастую рассматривается как объект управления. Права и свободы формально закреплены, но в практической плоскости нередко уступают место размытым категориям «государственных интересов» и «общественного порядка». В результате Основной закон в большей степени защищает институты, чем конкретного гражданина.

Проект новой Конституции предлагает принципиально иной подход. Это осознанный и выверенный отход от инерции прошлого, от постсоветского стиля правового мышления, к современной, человекоцентричной модели государства. Конституция в этом контексте превращается в подлинный общественный договор - ясный, понятный и ориентированный исключительно на граждан.

Одним из ключевых концептуальных сдвигов становится утверждение прав и свобод человека в качестве высшей ценности государства. В новой Конституции именно они формируют фундамент всей системы государственного устройства. Государство существует не ради себя и не ради абстрактных конструкций, а ради защиты достоинства человека, его безопасности, свободы выбора и возможностей для самореализации. Это и есть практическое воплощение идеи Справедливого Казахстана, закреплённое не на уровне деклараций, а в конкретных конституционных нормах.

Не менее важным является укрепление принципа баланса и взаимной ответственности ветвей власти. Проект новой Конституции направлен на снижение избыточной концентрации полномочий и формирование более устойчивой системы сдержек и противовесов. Усиливается роль представительных институтов, уточняется функциональное взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти. Всё это способствует повышению качества принимаемых решений и делает политическую систему более гибкой и устойчивой.

Отдельного внимания заслуживают изменения в структуре и содержании Основного закона. Корректировка наименований разделов, появление новых институциональных блоков, уточнение терминологии - это не формальные правки, а результат глубоко продуманного концептуального обновления. Конституция становится более логичной, внутренне согласованной и юридически точной. Она яснее формулирует основы конституционного строя, принципы правосудия, механизмы защиты прав человека и формы участия граждан в управлении государством.

Важно подчеркнуть, что речь идёт не о точечных поправках, а о новой редакции Конституции в полном смысле этого слова. Обновления охватывают подавляющую часть текста Основного закона и затрагивают все ключевые сферы общественной жизни. Это соответствует как духу реформ, так и требованиям законодательства, согласно которым столь масштабные изменения предполагают принятие новой редакции нормативного акта.

Принципиально значимым является и сам процесс подготовки проекта. Конституционные изменения по своей природе не могут разрабатываться в закрытом режиме. Именно поэтому работа Конституционной комиссии строилась на принципах максимальной открытости и прозрачности. В её состав вошли представители всех регионов страны, парламентских партий, научного и экспертного сообщества, бизнеса, общественных объединений, медиа-сферы и правозащитных организаций. Такой репрезентативный и профессиональный формат позволил обеспечить высокий уровень содержательной проработки предлагаемых решений.

Процесс обсуждения также был многоэтапным. Он включал в себя как экспертные дискуссии, так и широкое общественное обсуждение с использованием цифровых платформ и механизмов обратной связи. Сотни предложений от граждан, политических партий и общественных объединений были системно проанализированы и интегрированы в единый, внутренне согласованный проект. Прямые трансляции заседаний, публичные разъяснения, активное участие членов Комиссии в медиапространстве стали важным фактором повышения доверия общества и легитимности итоговых решений.

Стоит отметить, что открытость процесса - это не просто технический формат. Это проявление доверия к обществу и готовность власти вести диалог без фильтров. В условиях реализации принципов «Слышащего государства» именно такая модель работы становится необходимым стандартом. Она позволяет не только минимизировать питательную среду для разного рода спекуляций и домыслов, но и формирует осознанное восприятие реформ со стороны граждан.

В более широком контексте проект новой Конституции следует рассматривать как взвешенный и своевременный ответ на внутренние запросы и внешние вызовы. Глобальная нестабильность, геополитические трансформации, рост социальной активности и ожиданий общества требуют обновления правовых основ государства. Казахстану необходим Основной закон, который не только фиксирует существующий порядок, но и задаёт вектор развития на десятилетия вперёд.

Реализация конституционных реформ - это общая ответственность государства и общества. Никакие, даже самые прогрессивные нормы не будут работать без общественного доверия, участия и осознания их ценности. Только опираясь на единство, согласие и зрелую гражданскую позицию, можно выстроить справедливое, сильное и конкурентоспособное государство.

Именно в этом заключается стратегический смысл новой Конституции Республики Казахстан - как прочного фундамента долгосрочного развития, устойчивости и национального единства в условиях стремительно меняющегося мира.

