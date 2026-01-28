В Конституции предлагается полностью обновить Преамбулу и усовершенствовать нормы о взаимодействии государства и религии

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, презентуя сводный проект поправок Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

Он отметил, что Преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов.



По его словам, в ней зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции. Отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры. В целом Преамбула задает вектор развитию общества и государства.

«В проекте определяется статус государства – Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», – перечислил Бакыт Нурмуханов.

В целом он подчеркнул, что в разделе «Основы конституционного строя» отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.



Вместе с тем, по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.

При этом Бакыт Нурмуханов отметил, что с учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством.