Проект новой редакции Конституции прямо закрепляет принцип отделения религии от государства

Конституционная реформа
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Конституции предлагается полностью обновить Преамбулу и усовершенствовать нормы о взаимодействии государства и религии

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом сообщил заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов, презентуя сводный проект поправок Конституционной комиссии, передает Kazpravda.kz

Он отметил, что Преамбулу Основного закона Казахстана предлагается оформить полностью в новой редакции с учетом новых общенациональных ценностей и современных вызовов.

По его словам, в ней зафиксированы фундаментальные цели, принципы, ценности и мотивы принятия Конституции. Отражена миссия государства, исторический контекст и культурные особенности, определяющие общественные ориентиры. В целом Преамбула задает вектор развитию общества и государства.

«В проекте определяется статус государства – Республика Казахстан признается демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы», – перечислил Бакыт Нурмуханов.

В целом он подчеркнул, что в разделе «Основы конституционного строя» отражаются фундаментальные положения, определяющие организацию государства, закрепляющие суверенитет Казахстана, территориальную целостность и другие важнейшие принципы.

Вместе с тем, по-новому сформулирована норма о принципе разделения властей и уточнены конституционные положения, посвященные вопросам действующего права страны.

При этом Бакыт Нурмуханов отметил, что с учетом современных вызовов уточнены конституционные нормы, регламентирующие деятельность общественных объединений и их взаимодействие с государством.

«Совершенствуются нормы о взаимодействии государства и религии, государственных символах и другие», – подчеркнул он.

 

#суд #проект #религия #государство #реформа #конституция #Бакыт Нурмуханов

Популярное

Все
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Сюрприз для гвардейца
В ОСА – новый президент
Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии из Алматы
Пожелаем удачи Елене!
Воспитание сказкой
Расширяется сеть кадетских классов
Два золота из Стамбула
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Национальный костюм как отражение культурных традиций
Двусторонние отношения укрепляются
Жамбылский район становится динамично развивающейся территорией
О доверии и понимании
Малыш получил шанс на жизнь
Долгострои экологии вредны
Нелегальные «подарки»
Обеспечить благополучие подрастающего поколения
Реализуются системные меры по повышению прозрачности и доступности услуг
Труд – важнейший элемент ресоциализации
Как в Казахстане формируется культура ответственного участия в госзакупках
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Оксфордский хаб откроется в Астане
Низкий поклон героям
Усилили тренерский штаб
Грандиозные поединки
От Мельбурна до Астаны
Бублик обыграл Фучовича и вышел в третий круг Australian Open
Пространство открытого и ответственного диалога
На Нью-Йорк надвигается мощнейший снежный шторм
Итоги года подтверждают правильность стратегии
Диалог на языке символов
Курсанты покорили пик
Театр нового формата
Определился состав на Олимпиаду
Горводоканал все же наказали
От Нацкурултая до Народного Совета: эксперт о завершении политической перезагрузки в Казахстане
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан

Читайте также

Норма о целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости т…
Халық Кенесі будет представлять интересы народа Казахстана …
Ценности брака и семьи усилят на конституционном уровне в К…
Изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного За…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]