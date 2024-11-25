Проект новых предельных цен на лекарства вынесли на обсуждение

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Документ опубликован на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 6 декабря

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав вносит изменение в проект приказа для обеспечения стабильности на рынке лекарственных средств, защиты прав и интересов потребителей, а также для выполнения обязательств государства по обеспечению населения доступными, безопасными и качественными лекарственными средствами, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Вносимое изменение позволит обеспечить стабильность ценовой политики в фармацевтическом секторе, а также предотвратить необоснованный рост цен на лекарственные средства. Проект не повлечет отрицательных последствий и не влияет на деятельность субъектов частного предпринимательства», – пояснил разработчик. 

Напомним, регистрация цены и перерегистрация зарегистрированной цены на торговое наименование ЛС, подлежащих оптово-розничной реализации и предназначенных для оказания ГОБМП и в системе ОСМС, проводится государственной экспертной организацией.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект подготовлен с учетом поданных заявлений в период с 11 апреля 2023 года и по 10 октября 2024 года так как предельные цены по данным заявлениям к настоящему моменту не утверждены.

#цены #Минздрав #лекарства

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