Проект по работе с домашними агрессорами запустят в Астане в 2024 году

В столице будет реализован проект «Tatulyq», направленный на реализацию профилактических мероприятий для лиц, содержащихся во временном заключении в исправительных учреждениях, в связи с проявлением физической агрессии в семейных отношениях, передает Kazpravda.kz .

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Об этом на брифинге в СЦК рассказала председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Бердимурат.

Проект охватит 120 лиц мужского пола от 20 до 50 лет. Он предусматривает такие задачи, как повышение чувства ответственности мужчин, выявление рисков домашних беспорядков, способствующих насилию, умение управлять эмоциями и решать проблемы, вступая в корректное общение в любом споре.

Она также сообщила, что в Акмолинской области будет реализован проект «Асыл отбасы», направленный на профилактику социального сиротства посредством формирования института «Рухани ана, рухани әке» и механизма оказания моральной, информационной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

«В Северо-Казахстанской области мы реализуем проект по профориентации, современным методам определения траектории профессиональной реализации и развития. Мы наблюдаем, что организации образования, родители и подростки нуждаются в дополнительной помощи и информации. Мы таким образом реализуем модель эффективного партнерства между гражданским обществом и организациями образования», - сказала спикер.

В Кызылординской области объединение реализует проект по подготовке молодых людей к семейной жизни. Проект охватит 100 молодых специалистов, работающих в государственном, квазигосударственном, частном секторах и 100 обучающихся организаций среднего специального образования.

Проекты направлены на формирование благоприятной социальной экосистемы в регионах, формирование лучших практик и кейсов в развитии казахстанской модели осознанного родительства. Данные проекты будут апробированы на региональном уровне, для дальнейшей масштабизации на уровень всей республики.