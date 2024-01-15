Проект по работе с домашними агрессорами запустят в Астане в 2024 году

Общество
128
Муканова Асель
корреспондент

В столице будет реализован проект «Tatulyq», направленный на реализацию профилактических мероприятий для лиц, содержащихся во временном заключении в исправительных учреждениях, в связи с проявлением физической агрессии в семейных отношениях, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz

Об этом на брифинге в СЦК рассказала председатель РОО «Сенімен Болашақ» Жансая Бердимурат.

Проект охватит 120 лиц мужского пола от 20 до 50 лет. Он предусматривает такие задачи, как повышение чувства ответственности мужчин, выявление рисков домашних беспорядков, способствующих насилию, умение управлять эмоциями и решать проблемы, вступая в корректное общение в любом споре.

Она также сообщила, что в Акмолинской области будет реализован проект «Асыл отбасы», направленный на профилактику социального сиротства посредством формирования института «Рухани ана, рухани әке» и механизма оказания моральной, информационной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей.

«В Северо-Казахстанской области мы реализуем проект по профориентации, современным методам определения траектории профессиональной реализации и развития. Мы наблюдаем, что организации образования, родители и подростки нуждаются в дополнительной помощи и информации. Мы таким образом реализуем модель эффективного партнерства между гражданским обществом и организациями образования», - сказала спикер.

В Кызылординской области объединение реализует проект по подготовке молодых людей к семейной жизни. Проект охватит 100 молодых специалистов, работающих в государственном, квазигосударственном, частном секторах и 100 обучающихся организаций среднего специального образования.

Проекты направлены на формирование благоприятной социальной экосистемы в регионах, формирование лучших практик и кейсов в развитии казахстанской модели осознанного родительства. Данные проекты будут апробированы на региональном уровне, для дальнейшей масштабизации на уровень всей республики.

«Также принимая во внимание их уникальность, мы рассматриваем выход на международный уровень для продвижения казахстанского бренда родительства и наших ценностей для глобального сообщества. Мы открыты к партнерству со всеми заинтересованными сторонами и приглашаем вместе работать для формирования такой среды, в котором каждый из нас будет чувствовать уверенность в безопасности и благополучии наших детей», - добавила она.

#Астана #проект #бытовое насилие

Популярное

Все
О «курах», «баронах» и «капусте»
От развитого гражданского общества – к прогрессивной нации
Демократизация, права человека, верховенство закона
В Казахстане отметили день рождения Динмухамеда Кунаева
Спецоперация МВД и КНБ: Более 400 человек доставлены в полицию
Давку на старом вокзале Астаны прокомментировали в КТЖ
Морозы прогнозируются в Казахстане 15 января
Фермеры Алматинской области не могут сбыть урожай лука
Президент освободил от должности Русланбека Бекжигитова
Токаев назначил первого замминистра обороны
Wildberries продолжает поиск 16 работников сгоревшего склада
Самый сильный дедушка в мире
Одной рукой рубим, другой – сажаем
Сила литературного слова
Квадратные метры... проблем
В фокусе – наследие улуса
Об особенностях национальной истории
Леса без пожаров
Центр приема граждан открылся в Акмолинской области.
Быть в курсе реальной социальной обстановки – наша обязанность
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
Канал по контрабанде наркотиков из США пресекли в Казахстане
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Атом: не только мирный, но и безопасный
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Попасть в молоко
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов?
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Автомобильное движение ограничили в нескольких областях Казахстана
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Железнодорожные станции в Астане сменят название
В Алматинской области появится город - указ президента
Как доставить важные грузы?
Взрыв в кафе Уральска: задержан арендатор
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
В борьбе за автономию и исконные земли
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы

Читайте также

Исследование показало: казахстанский активный родитель - эт…
Сколько кандасов вернулись в Казахстан за прошлый год?
Младшеклассников второй смены отправили на «дистанционку» в…
Заманбеку Нуркадилову установят памятник в Алматинской обла…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]