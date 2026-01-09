Проект по строительству Есильского контррегулятора прошел госэкспертизу

Водное хозяйство
70

Объект обеспечит защиту от подтоплений села Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Фото: Минводы

Проект по строительству Есильского контррегулятора в Акмолинской области получил положительное заключение государственной экспертизы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Объект позволит аккумулировать до 873 млн кубометров паводковой воды и обеспечит защиту от подтоплений населенных пунктов Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

Реализацию проекта планируется начать в этом году при поддержке Азиатского банка развития.

Напомним, в начале декабря 2025 года Министерство водных ресурсов и ирригации и международная финансовая организация заключили Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

«Контррегулятор позволит удерживать и перенаправлять часть паводковых вод, что обеспечит их безопасный пропуск в нижнем течении реки Есиль, а также стабильную работу Сергеевского и Петропавловского водохранилищ Северо-Казахстанской области. Кроме того, объект обеспечит поливной водой до 25 тысяч гектаров орошаемых земель», – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
#Есиль #контррегулятор

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Тройной подарок
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
Медицинский комфорт – дальним селам
У ветерана – праздник
Иппотерапия помогает детям
Подотраслям предложено дружить
Завершена газификация
В Приаралье продолжаются новоселья
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Для души и для дела
Не капитан, а атаман
Святая к музыке любовь
Вот качусь я в санках...
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Покоритель космических высот
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
Афера сорвалась в кабинете директора
35 дворов обновят в этом году в Костанае
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Сельчане впервые за 30 лет обеспечены качественной питьевой…
Правительство подвело итоги развития водной отрасли за 2025…
Новую поливную систему в пилотном режиме внедряют в Казахст…
229 ровесников Независимости трудятся в водохозяйственной о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]