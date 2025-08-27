Как пояснили в городском акимате, речь идет о проезде в автобусах, трамваях и маршрутках. Фиксировать поездки дети будут с помощью транспортной карты, чтобы в последующем бюджет смог возместить расходы автопаркам. Данное решение согласовано с депутатами гормас­лихата. Кроме того, в областном центре Восточного Казахстана право на бесплатный проезд в общественном транспорте получили воины-интернационалисты.