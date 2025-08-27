Проезд сделали бесплатным Общество 27 августа 2025 г. 4:00 4 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО В Усть-Каменогорске с 1 сентября школьникам предоставят возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как пояснили в городском акимате, речь идет о проезде в автобусах, трамваях и маршрутках. Фиксировать поездки дети будут с помощью транспортной карты, чтобы в последующем бюджет смог возместить расходы автопаркам. Данное решение согласовано с депутатами гормаслихата. Кроме того, в областном центре Восточного Казахстана право на бесплатный проезд в общественном транспорте получили воины-интернационалисты. #Усть-Каменогорск #автобус #школьники #проезд