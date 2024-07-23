Проезд в автобусах Алматы подорожает на 20 тенге

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Ксения Денисова

В августе стоимость поездки в общественном транспорте мегаполиса возрастет на 20% и составит 120 тенге. Новый тариф утвержден на очередной сессии городского маслихата.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основной мотив принятого решения – действующий тариф является нерентабельным. В качестве доказательства приводятся подсчеты управления городской мобильности. В ведомстве утверждают, что в реальности средневзвешенный тариф за проезд в алматинских автобусах и троллейбусах составляет 310 тенге, а на некоторых маршрутах достигает якобы даже 400 тенге.

Разницу между реальными затратами и доходами от пассажирской платы приходится восполнять городскому бюджету в виде субсидирования предприятий-перевозчиков. На эти нужды в прошлом году было выделено 68,7 млрд тенге, к концу текущего объем субсидий может вырасти до 97,3 млрд тенге. Увеличенный тариф позволит сократить бюджетную поддержку более чем на 7 млрд тенге.

Последнее удорожание услуг общественного транспорта в Алматы произошло почти год назад – тариф вырос на те же 20 тенге по безналичной оплате и сразу до 200 тенге для тех, кто покупал билет у водителя за наличку.

Кстати, еще одним нововведением на общественном транспорте мегаполиса станет полный отказ от оплаты «живыми» деньгами. Этот ход объясняется прежде всего соображениями безопасности: оффлайн-оплата отвлекает водителей на сбор денег.

На отмене наличной оплаты настаивали и автопарки – там утверждают, что несвойственные обязанности, возложенные на водителей, к тому же создают условия для коррупции и теневой экономики.

Как заявил на сессии гормаслихата руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев, отход от налички не должен создать какие-либо трудности для пассажиров.

– Сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичными, в том числе свыше 90% пенсионеров. Остальной группе пенсионеров при необходимости будет оказана помощь в получении транспортных карт, – пообещал спикер.

Возможности для онлайн-оплаты на транспорте Алматы сегодня достаточно широки. Кроме транспортной карты Onay обеспечивается возможность перевода средств через SMS. Постоянно дополняются новыми опциями и специальные мобильные приложения, которые облегчают процедуру отчисления платы за проезд.

Очередное обновление, по обещанию руководителя управления городской мобильности, предполагает тарифное меню с более гибкой системой оплаты, в том числе с возможностью бесплатной пересадки.

#Алматы #тариф #автобусы #проезд

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