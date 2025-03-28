В Казахстане реализуются важные инициативы по развитию сельских школ, развитию лидерских навыков учителей и поддержке лидерства среди девушек. Эти вопросы широко обсуждались на конференции «Трансформация сельских школ: Развитие профессиональных сообществ учителей в Казахстане», которая прошла в Алматы

Мероприятие организовано в рамках пилотного проекта «Ауылдықмектепшамы», направленного на поддержку сельских школ и развитие профессиональных сообществ учителей через педагогическое лидерство.

«Сегодня в Казахском национальном женском педагогическом университете проходит важная конференция. Проект «Ауылдықмектепшамы» был реализован в сельских школах Мангистауской, Атырауской и Алматинской областей. Одна из ключевых задач проекта – системное обеспечение профессионального развития учителей в школе. В нашей стране активно реализуется концепция «Обучение в течение всей жизни», и в рамках этой стратегии университет внедряет масштабные инициативы по подготовке будущих педагогов. Одна из таких инициатив – метод исследования урока. Кроме того, проекты, которые разрабатывают и внедряют школьные учителя, затрагивают важные вопросы как в системе образования, так и в обществе в целом. Каждый учитель, работая над своей развивающей инициативой, в течение учебного года вносит реальные изменения в школьную среду. Сегодняшняя конференция дает возможность познакомиться с этими проектами и инновациями, предложенными педагогами. Университет и в дальнейшем будет поддерживать профессиональное развитие учителей и продолжит свою работу в этом направлении. Это одна из наших ключевых целей», – сказала ректор QyzPU Гулмира Канай.

В конференции приняли участие учителя, директора школ, эксперты в сфере образования, представители государственных, международных и неправительственных организаций. Участники обсудили ключевые результаты проекта, успешные практики трансформации сельского образования и перспективы дальнейшего развития профессионального сообщества учителей в Казахстане.

«Работа по развитию сельских школ ведётся системно. В разных регионах страны реализуются различные образовательные инициативы, строятся современные школы, обновляется их материально-техническая база. Однако для обеспечения качественного образования в первую очередь необходимо повышать квалификацию педагогов. В этом контексте пилотный проект «Ауылдықмектепшамы» является одной из значимых инициатив, направленных на усиление потенциала сельских школ. Проведение итоговой конференции в Казахском национальном женском педагогическом университете также имеет особое значение, поскольку этот университет является ведущим учреждением по подготовке квалифицированных педагогов», – отметил заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев.

Проект «Ауылдықмектепшамы» реализуется при поддержке Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В реализации проекта также принимают участие профессиональное сообщество HertsCam (Кембридж, Великобритания), Казахский национальный женский педагогический университет (ответственный за сертификацию учителей) и независимая платформа TeachersLab (отвечает за поддержку фасилитаторов проекта).

«Этот проект был запущен при финансовой поддержке Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Его ключевая особенность – развитие профессиональных сообществ в сельских школах через поддержку лидерства учителей. В течение года педагоги выбирали актуальные проблемы внутри своих школ, создавали профессиональные сообщества, обсуждали насущные вопросы и искали пути их решения. В рамках проекта были предусмотрены различные инструменты поддержки. Например, в школах работали специально подготовленные фасилитаторы, которые организовывали сессии, помогали учителям обсуждать сложные вопросы и находить эффективные решения. Используя методы исследования, учителя разрабатывали и реализовывали собственные проекты. Сегодняшняя конференция посвящена представлению этих инициатив», – сказала Национальный специалист по программе образования регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Мейргуль Алпысбаева.

В завершение конференции учителя представили свои исследовательские проекты в формате постерной сессии. Среди них – проекты, направленные на обучение казахскому, русскому и английскому языкам, развитие учебных навыков школьников и повышение интереса к предметам.

Проект «Ауылдықмектепшамы» – это важный шаг в развитии сельского образования. Итоговая конференция продемонстрировала высокий уровень вовлечённости сельских учителей в процесс совершенствования образования и их стремление осваивать новые методики.