Профессиональное развитие учителя — основа трансформации сельской школы

Образование
8

В Казахстане реализуются важные инициативы по развитию сельских школ, развитию лидерских навыков учителей и поддержке лидерства среди девушек. Эти вопросы широко обсуждались на конференции «Трансформация сельских школ: Развитие профессиональных сообществ учителей в Казахстане», которая прошла в Алматы

Мероприятие организовано в рамках пилотного проекта «Ауылдықмектепшамы», направленного на поддержку сельских школ и развитие профессиональных сообществ учителей через педагогическое лидерство.

«Сегодня в Казахском национальном женском педагогическом университете проходит важная конференция. Проект «Ауылдықмектепшамы» был реализован в сельских школах Мангистауской, Атырауской и Алматинской областей. Одна из ключевых задач проекта – системное обеспечение профессионального развития учителей в школе. В нашей стране активно реализуется концепция «Обучение в течение всей жизни», и в рамках этой стратегии университет внедряет масштабные инициативы по подготовке будущих педагогов. Одна из таких инициатив – метод исследования урока. Кроме того, проекты, которые разрабатывают и внедряют школьные учителя, затрагивают важные вопросы как в системе образования, так и в обществе в целом. Каждый учитель, работая над своей развивающей инициативой, в течение учебного года вносит реальные изменения в школьную среду. Сегодняшняя конференция дает возможность познакомиться с этими проектами и инновациями, предложенными педагогами. Университет и в дальнейшем будет поддерживать профессиональное развитие учителей и продолжит свою работу в этом направлении. Это одна из наших ключевых целей», – сказала ректор QyzPU Гулмира Канай.

В конференции приняли участие учителя, директора школ, эксперты в сфере образования, представители государственных, международных и неправительственных организаций. Участники обсудили ключевые результаты проекта, успешные практики трансформации сельского образования и перспективы дальнейшего развития профессионального сообщества учителей в Казахстане.

«Работа по развитию сельских школ ведётся системно. В разных регионах страны реализуются различные образовательные инициативы, строятся современные школы, обновляется их материально-техническая база. Однако для обеспечения качественного образования в первую очередь необходимо повышать квалификацию педагогов. В этом контексте пилотный проект «Ауылдықмектепшамы» является одной из значимых инициатив, направленных на усиление потенциала сельских школ. Проведение итоговой конференции в Казахском национальном женском педагогическом университете также имеет особое значение, поскольку этот университет является ведущим учреждением по подготовке квалифицированных педагогов», – отметил заместитель председателя Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев.

Проект «Ауылдықмектепшамы» реализуется при поддержке Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В реализации проекта также принимают участие профессиональное сообщество HertsCam (Кембридж, Великобритания), Казахский национальный женский педагогический университет (ответственный за сертификацию учителей) и независимая платформа TeachersLab (отвечает за поддержку фасилитаторов проекта).

«Этот проект был запущен при финансовой поддержке Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Его ключевая особенность – развитие профессиональных сообществ в сельских школах через поддержку лидерства учителей. В течение года педагоги выбирали актуальные проблемы внутри своих школ, создавали профессиональные сообщества, обсуждали насущные вопросы и искали пути их решения. В рамках проекта были предусмотрены различные инструменты поддержки. Например, в школах работали специально подготовленные фасилитаторы, которые организовывали сессии, помогали учителям обсуждать сложные вопросы и находить эффективные решения. Используя методы исследования, учителя разрабатывали и реализовывали собственные проекты. Сегодняшняя конференция посвящена представлению этих инициатив», – сказала Национальный специалист по программе образования регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Мейргуль Алпысбаева.

В завершение конференции учителя представили свои исследовательские проекты в формате постерной сессии. Среди них – проекты, направленные на обучение казахскому, русскому и английскому языкам, развитие учебных навыков школьников и повышение интереса к предметам.

Проект «Ауылдықмектепшамы» – это важный шаг в развитии сельского образования. Итоговая конференция продемонстрировала высокий уровень вовлечённости сельских учителей в процесс совершенствования образования и их стремление осваивать новые методики. 

 

#Алматы #Образование

Популярное

Все
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Туркестан получил статус Города ремесленников
Четкий алгоритм действий против паники
Большая удача, если сохранился медальон
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Здесь вам не равнина – здесь климат иной…
Намечены практические шаги по реализации договоренностей
В деле развития региона нужен особый подход
С почтением к наследию Абая
Наполню красотой свой уголок планеты
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»
У МЧС появился новый самолет
Ставка на справедливость и доверие
«Душа поэта открыта всем...»
Как исчезает Белый город
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
В рамках индустриальных приоритетов необходимо развивать глубокую переработку
Пора рассадная
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Так звучит дружба
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
В США закрыли Минобразования
Кипит казан в школьном дворе
Строительство нового завода стоимостью $1,35 млрд стартовало в РК
«Цифровое общество» защитит персональные данные
Высокогорный каток «Медеу» закроют на ремонт
Президент поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Конор Макгрегор будет баллотироваться на пост президента Ирландии
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
В Турции ширятся протесты против задержания мэра Стамбула
Пожар произошел в пассажирском поезде на участке Астана – Караганда
Давай, малыш, вперед!
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге

Читайте также

STEM-Ұстаз: успех начинается в Наурыз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]