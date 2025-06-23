23 июня 2025 года исполняется 33 года со дня основания полиции Республики Казахстан. Это не просто календарная дата, а важный символ становления, развития и совершенствования правоохранительной системы независимого государства. За более чем три десятилетия казахстанская полиция прошла путь от первых шагов молодой республики к современной службе, призванной обеспечивать общественный порядок, защищать права и свободы граждан, а главное – укреплять доверие общества, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

История, написанная службой

Полиция Казахстана была создана в 1992 году, вскоре после обретения независимости. В то время перед новой службой стояли сложнейшие задачи: борьба с организованной преступностью, обеспечение правопорядка в условиях социально-экономических преобразований, защита стратегических объектов. Благодаря преданности делу, дисциплине и ответственности сотрудников полиции, система выстояла, окрепла и начала стремительное развитие.

Сегодня Министерство внутренних дел Казахстана представляет собой разветвленную структуру, включающую уголовную, административную и патрульную полицию, дорожную службу, спецподразделения и криминалистов, которые ежедневно рискуют жизнью ради спокойствия граждан.

Полиция сегодня – это служение

Современный образ полицейского в Казахстане – это не только человек в форме, но и профессионал, умеющий находить диалог с обществом. Благодаря реформам последних лет, в структуре полиции внедрены новые принципы работы: открытость, цифровизация, ориентированность на запросы населения.

Создание фронт-офисов, запуск мобильных приложений для обращения граждан, прозрачные процедуры отбора сотрудников и повышение профессиональной подготовки – все это меняет облик службы и укрепляет общественное доверие.

Особое внимание в последние годы уделяется профилактике правонарушений, защите прав уязвимых категорий граждан – детей, женщин, пенсионеров. Полиция сегодня – это не просто карательный орган, а социально ориентированная структура.

Лица и герои службы

За 33 года в истории полиции было немало героических страниц. Оперативники, раскрывшие громкие преступления, участковые, предотвратившие трагедии в семьях, сотрудники ДПС, спасшие жизни на дорогах… В этот день мы вспоминаем всех, кто стоял и продолжает стоять на страже правопорядка.

Не забываем и о тех, кто отдал свою жизнь при исполнении служебного долга. Их имена навсегда останутся в памяти народа и в сердце каждого казахстанца.

В будущее — с честью

33 года — это возраст зрелости. Казахстанская полиция доказала свою жизнеспособность, способность меняться, адаптироваться и идти в ногу со временем. Впереди новые задачи: противодействие киберпреступности, развитие взаимодействия с гражданским обществом, повышение уровня безопасности в мегаполисах и регионах.

Сегодня, чествуя сотрудников полиции, мы говорим им: спасибо. За бессонные ночи. За выдержку. За честь. За службу.

С праздником вас, защитники закона и порядка! Пусть каждый ваш день будет мирным, служба — безопасной, а народная благодарность — самой высокой наградой.