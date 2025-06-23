Профессия — защищать: 33 года на страже правопорядка

Закон и Порядок
97
Венера Баталова
корреспондент

23 июня 2025 года исполняется 33 года со дня основания полиции Республики Казахстан. Это не просто календарная дата, а важный символ становления, развития и совершенствования правоохранительной системы независимого государства. За более чем три десятилетия казахстанская полиция прошла путь от первых шагов молодой республики к современной службе, призванной обеспечивать общественный порядок, защищать права и свободы граждан, а главное – укреплять доверие общества, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

История, написанная службой

Полиция Казахстана была создана в 1992 году, вскоре после обретения независимости. В то время перед новой службой стояли сложнейшие задачи: борьба с организованной преступностью, обеспечение правопорядка в условиях социально-экономических преобразований, защита стратегических объектов. Благодаря преданности делу, дисциплине и ответственности сотрудников полиции, система выстояла, окрепла и начала стремительное развитие.

Сегодня Министерство внутренних дел Казахстана представляет собой разветвленную структуру, включающую уголовную, административную и патрульную полицию, дорожную службу, спецподразделения и криминалистов, которые ежедневно рискуют жизнью ради спокойствия граждан.

Полиция сегодня – это служение

Современный образ полицейского в Казахстане – это не только человек в форме, но и профессионал, умеющий находить диалог с обществом. Благодаря реформам последних лет, в структуре полиции внедрены новые принципы работы: открытость, цифровизация, ориентированность на запросы населения.

Создание фронт-офисов, запуск мобильных приложений для обращения граждан, прозрачные процедуры отбора сотрудников и повышение профессиональной подготовки – все это меняет облик службы и укрепляет общественное доверие.

Особое внимание в последние годы уделяется профилактике правонарушений, защите прав уязвимых категорий граждан – детей, женщин, пенсионеров. Полиция сегодня – это не просто карательный орган, а социально ориентированная структура.

Лица и герои службы

За 33 года в истории полиции было немало героических страниц. Оперативники, раскрывшие громкие преступления, участковые, предотвратившие трагедии в семьях, сотрудники ДПС, спасшие жизни на дорогах… В этот день мы вспоминаем всех, кто стоял и продолжает стоять на страже правопорядка.

Не забываем и о тех, кто отдал свою жизнь при исполнении служебного долга. Их имена навсегда останутся в памяти народа и в сердце каждого казахстанца.

В будущее — с честью

33 года — это возраст зрелости. Казахстанская полиция доказала свою жизнеспособность, способность меняться, адаптироваться и идти в ногу со временем. Впереди новые задачи: противодействие киберпреступности, развитие взаимодействия с гражданским обществом, повышение уровня безопасности в мегаполисах и регионах.

Сегодня, чествуя сотрудников полиции, мы говорим им: спасибо. За бессонные ночи. За выдержку. За честь. За службу.

С праздником вас, защитники закона и порядка! Пусть каждый ваш день будет мирным, служба — безопасной, а народная благодарность — самой высокой наградой.

#полиция #МВД #праздник #профессия

Популярное

Все
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Два золота и серебро завоевала Ерекешева на юниорском ЧМ в Болгарии
Артефакты сельджуков нашли в Атырауской области
Французские эксперты подключились к исследованию озера Балхаш
Международную сертификацию студентов впервые запустили в казахстанских колледжах
Три человека стали жертвами сильного шторма в США
Чиновник Минпрома затягивал сроки согласования инвестпроекта
Вечер классической музыки прошел в Астане
Профессия — защищать: 33 года на страже правопорядка
Цифровую платформу для распределения соцпомощи тестируют в Казахстане
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Турнир по тактическому многоборью выявил сильнейших среди команд спецназа МВД РК
Тариф почти как в столице
Журналистам показали строительство завода KIA в Костанайской области
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
Госсоветник представил коллективу КИСИ нового директора
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал в Акорде Председателя КНР
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Сильная жара и дожди в ближайшие дни придут в Казахстан
Китайская компания планирует перерабатывать пшеницу в Акмолинской области
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Чиновник Минпрома затягивал сроки согласования инвестпроекта
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Флаг «Закон и порядок» водрузили на горной на вершине
Военно-следственный департамент МВД усилил борьбу с правона…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]