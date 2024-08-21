Цены на нефть и рост экономики Казахстана: что говорят эксперты

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ключевыми параметрами опроса являются цена на нефть марки Brent, рост экономики Казахстана, инфляция, базовая ставка, экспорт и импорт товаров и услуг, а также курс национальной валюты.

В августе сценарные условия по цене на нефть не претерпели существенных изменений. По медианным ожиданиям респондентов цена на нефть марки Brent в 2024 году сложится на уровне 83,5 долларов США за барр. (ранее – 83,7 долларов США за барр.). Ожидания на 2025 и 2026 годы сохранены на уровне 80 долларов США за барр.

Прогнозы по росту экономики Казахстана были немного пересмотрены для 2024 и 2026 годов, до 4% (ранее – 4,1%) и 4,4% (4,5%). На 2025 год по-прежнему ожидается рост на уровне 5%.

В 2024 и 2026 годах инфляция ожидается на уровне 8% и 6%. Прогноз на 2025 год незначительно ухудшен с 6,8% до 6,9%.

Ожидания аналитиков по уровню базовой ставки на 2025 год были пересмотрены с 11% до 11,9%. Медианные значения прогнозов базовой ставки на 2024 незначительно повышены до 14,5%. Оценки на 2026 год не претерпели изменений.

В опросе приняли участие 14 организаций, которые занимаются анализом и прогнозированием макроэкономических показателей по Казахстану. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

Макроэкономический опрос не содержит прогнозы Национального Банка. Он представляет собой обзор независимого мнения, оценок и ожиданий профессиональных участников рынка по развитию ситуации на внутреннем и мировом рынках.