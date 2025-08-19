Прогнозы роста экономики обсудили на штабе в Кабмине

На заседании штаба по обеспечению экономического роста под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены прогнозы прироста ВВП за 8 месяцев и ход работ в основных отраслях, составляющих фундамент роста ВВП: сельском хозяйстве, транспорте, горнорудной и обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство формирует около 4% ВВП страны. За 7 месяцев 2025 года выпуск валовой продукции увеличился на 3,7%, до 2,4 трлн тенге.

• Растениеводство: +5% (454,1 млрд тенге)

• Животноводство: +3,4% (1,9 трлн тенге)

По итогам января-августа вклад отрасли прогнозируется на уровне 3%.

Транспорт и логистика

Транспортная отрасль демонстрирует один из самых высоких темпов роста: +22,5% за 7 месяцев. Такой темп во многом обусловлен  развитием базовых секторов экономики: горно-металлургического комплекса, нефтегазового, сельского хозяйства, строительства и торговли, которые являются основными потребителями транспортных услуг. По итогам 2024 года вклад в ВВП составил 5,6%, к концу года ожидается до 6,5%.

По итогам года увеличение объемов перевозок ожидается по всем видам транспорта, которое будет обеспечено за счет:

- завершения работ на 7 тыс. км дорог (включая реконструкцию Калбатау–Майкапшагай, Кызылорда–Жезказган);

- окончания строительства вторых путей на «Достык – Мойынты»;

- завершения строительство обходной линии станции Алматы.

Дополнительный прирост обеспечат внутренние перевозки зерна и топлива в преддверии отопительного сезона.

Торговля

Вклад торговли в ВВП в 2024 году достиг 19%. За 7 месяцев рост составил 8,6% (37,7 трлн тенге), план на 8 месяцев – +9%. В то же время рост в номинале июль к июлю прошлого года составил рекордные 20%.

* Оптовая торговля: +9,5% (25,2 трлн тенге)

* Розничная торговля: +6,6% (12,3 трлн тенге)

- Основной вклад в рост торговли – совокупно 71%, или 26,9 трлн тенге  – дают пять регионов: Алматы, Астана, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области, - сообщила   первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова.  – Из них только Алматы -  13 трлн тенге. Наибольшие темпы роста товарооборота зафиксированы в Туркестанской области, которая за 7 месяцев показала рост на 64,4% с оборотом в 428,6 млрд тенге, Акмолинской - на 44,7% и  Шымкенте - на 20,5%.

Отмечено, что если оптовая торговля зависит от нескольких факторов, связанных с уровнем развития промышленности и обработки, количеством зарегистрированных компаний и наличием крупных складских помещений, то розничная напрямую зависит от количества и уровня жизни населения, на что акиматам необходимо обратить особое внимание.

Горнодобывающая промышленность

За январь–июль добыто 58,5 млн тонн нефти (+11,9% к 2024 г.). По итогам января–августа ожидается 66,7 млн тонн (+12,1%).

Обрабатывающая промышленность

В структуре обрабатывающей промышленности, занимающей 12,4% в структуре ВВП, наибольшую долю занимают металлургия (40,1%), машиностроение (18,9%), продукты питания (13,4%), нефтепереработка (5%), производство строительных материалов (+5,5%) и химическая промышленность (4,6%). За 7 месяцев рост обрабатывающей промышленности составил 6,1%.

Металлургическая отрасль за этот же период показала 1,3% роста. Такой сравнительно невысокий результат обусловлен рекордными показателями роста отрасли  за последние 10 лет на уровне +6,9% и высокой загруженностью действующих мощностей металлургических предприятий.  

По словам и.о. председателя Комитета промышленности МПС Шынгыса Суюнбаева, у отрасли есть  резервы достичь роста в 5% к концу года, но для этого необходим   комплекс процедурных мер.  Серик Жумангарин поставил перед МПС задачу дать детальный анализ влияния предлагаемых мер на рост отрасли для достижения существенного роста показателя отрасли.

В машиностроении по итогам 8 месяцев ожидается рост за счет увеличения выпуска автотранспортных средств, сельхозтехники, электрического и бытового оборудования. В секторе автомобилестроения в этом году планируется произвести более 160 тыс. автомобилей, за 7 месяцев уже выпущено 75 406. Дополнительный прирост обеспечит запуск новых проектов и ряд мероприятий по поддержке отечественного автопрома.

В железнодорожном машиностроении за 7 месяцев произведено 67 локомотивов и 1 984 вагона. На заседании штаба обсуждены меры, которые могут дать отрасли дополнительный рост.

Строительство

Строительная отрасль формирует около 6% ВВП. С января по июль введено в эксплуатацию 9,4 млн кв. м жилья, что на 5,2% выше прошлогоднего уровня. План выполнен на 48,9%. Серик Жумангарин Серик Жумангарин поручил Министерству промышленности и строительства активизировать работу с регионами по своевременному принятию объектов в эксплуатацию.

По итогам заседания Серик Жумангарин поручил держать заданные темпы роста и обеспечить своевременное выполнение планов по всем ключевым отраслям экономики.

