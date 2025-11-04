Программа совместно с ЮНИСЕФ
Кадиша Ныгмет
В Астане прошла международная конференция «Для каждого ребенка Казахстана – лучший старт», в ходе которой руководители министерств здравоохранения, просвещения, труда и социальной защиты населения подписали Комплексный план по развитию детей раннего возраста и раннему вмешательству «Сәтті бастау» на 2025–2027 годы. В мероприятии приняли участие глава ЮНИСЕФ в РК доктор Рашед Мустафа Сарвар, представители восьми стран, международных организаций, научного и экспертного сообщества.