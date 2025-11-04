Как сообщили разработчики, до­кумент направлен на создание целостной системы поддержки и сопровождения ребенка с первых дней жизни. План охватывает шесть ключевых направлений: совершенствование законодательства, укрепление межсекторального взаимодействия, развитие профессио­нальных компетенций специалистов, повышение доступности дошкольного образования, обеспечение устойчивого финансирования и поддержку родительских навыков, включая помощь семьям с детьми с особыми образовательными потребностями.

В документе также предусмотрены меры по развитию Единой цифровой платформы для межведомственного взаимодействия, внедрению стандартов преемственности услуг и программ, направленных на поддержку психического и социального благополучия родителей.

В своем выступлении на конференции министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что по поручению Главы государства Минздравом реализуются системные меры по улучшению здоровья женщин и детей, развитию профилактики, ранней диагностики, оказанию специализированной помощи, внедрению инновационных технологий и совершенствованию инфраструктуры детской службы.

– Сегодня в Казахстане проживают около семи миллионов детей, и каждый третий гражданин страны – ребенок. С 2020 года финансирование медпомощи детям в республике увеличено более чем в два раза – с 264 миллиардов до 670 миллиардов тенге, что сегодня составляет почти четверть бюджета здравоохранения. Эти инвестиции уже приносят результат: показатели детской смертности достигли исторического минимума: неонатальной – 3,37, младенческой – 6,80 и детской – 9,30 на тысячу живо­рожденных. Но для нас важно не только снижать неблагоприятные исходы, а прежде всего – повышать качество жизни детей, создавая условия, в которых каждый ребенок сможет вырасти, получить образование и профессию, – подчеркнула она.

В последние годы одним из приоритетов Минздрава стала ранняя диагностика и помощь детям с нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра. В этом направлении ведется комплексная работа: Министерство здравоохранения выявляет и реабилитирует детей с диагнозом, Минпросвещения обеспечивает педагогическую коррекционную поддержку и подбор индивидуальной программы обучения, Мин­труда предоставляет помощь семьям, проводит социальную реабилитацию детей.

В стране функционируют 240 цент­ров развития и раннего вмешательства, где дети получают помощь логопедов, психологов и реабилитологов. С 2025 года при поддержке ЮНИСЕФ действует Система мониторинга развития детей раннего возраста.

– Наша цель – охватить всех детей и беременных женщин универсальным пакетом патронажа, а для 30 процентов – обеспечить углубленную поддержку с прогрессивным пакетом и мониторингом развития для 15 процентов детей с нарушениями. Все эти меры закреплены в новой Концепции по раннему вмешательству и Стандарте педиатрии, – прокомментировала глава Минздрава.

Акмарал Альназарова выразила уверенность, что подписание плана «Сәтті бастау» станет началом новой главы в защите прав и здоровья несовершеннолетних, проинформировала пресс-служба МЗ РК.