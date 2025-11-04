Программа совместно с ЮНИСЕФ

12
Кадиша Ныгмет

В Астане прошла международная конференция «Для каждого ребенка Казахстана – лучший старт», в ходе которой руководители министерств здраво­охранения, просвещения, труда и социальной защиты населения подписали Комплексный план по развитию детей раннего возраста и раннему вмешательству «Сәтті бастау» на 2025–2027 годы. В мероприятии приняли участие глава ЮНИСЕФ в РК доктор Рашед Мустафа Сарвар, представители восьми стран, международных организаций, научного и экспертного сообщества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили разработчики, до­кумент направлен на создание целостной системы поддержки и сопровождения ребенка с первых дней жизни. План охватывает шесть ключевых направлений: совершенствование законодательства, укрепление межсекторального взаимодействия, развитие профессио­нальных компетенций специалистов, повышение доступности дошкольного образования, обеспечение устойчивого финансирования и поддержку родительских навыков, включая помощь семьям с детьми с особыми образовательными потребностями.

В документе также предусмотрены меры по развитию Единой цифровой платформы для межведомственного взаимодействия, внедрению стандартов преемственности услуг и программ, направленных на поддержку психического и социального благополучия родителей.

В своем выступлении на конференции министр здравоохранения Акмарал Альназарова отметила, что по поручению Главы государства Минздравом реализуются системные меры по улучшению здоровья женщин и детей, развитию профилактики, ранней диагностики, оказанию специализированной помощи, внедрению инновационных технологий и совершенствованию инфраструктуры детской службы.

– Сегодня в Казахстане проживают около семи миллионов детей, и каждый третий гражданин страны – ребенок. С 2020 года финансирование медпомощи детям в республике увеличено более чем в два раза – с 264 миллиардов до 670 миллиардов тенге, что сегодня составляет почти четверть бюджета здравоохранения. Эти инвестиции уже приносят результат: показатели детской смертности достигли исторического минимума: неонатальной – 3,37, младенческой – 6,80 и детской – 9,30 на тысячу живо­рожденных. Но для нас важно не только снижать неблагоприятные исходы, а прежде всего – повышать качество жизни детей, создавая условия, в которых каждый ребенок сможет вырасти, получить образование и профессию, – подчеркнула она.

В последние годы одним из приоритетов Минздрава стала ранняя диагностика и помощь детям с нарушениями развития, в том числе с расстройствами аутистического спектра. В этом направлении ведется комплексная работа: Министерство здравоохранения выявляет и реабилитирует детей с диагнозом, Минпросвещения обеспечивает педагогическую коррекционную поддержку и подбор индивидуальной программы обучения, Мин­труда предоставляет помощь семьям, проводит социальную реабилитацию детей.

В стране функционируют 240 цент­ров развития и раннего вмешательства, где дети получают помощь логопедов, психологов и реабилитологов. С 2025 года при поддержке ЮНИСЕФ действует Система мониторинга развития детей раннего возраста.

– Наша цель – охватить всех детей и беременных женщин универсальным пакетом патронажа, а для 30 процентов – обеспечить углубленную поддержку с прогрессивным пакетом и мониторингом развития для 15 процентов детей с нарушениями. Все эти меры закреплены в новой Концепции по раннему вмешательству и Стандарте педиатрии, – прокомментировала глава Минздрава.

Акмарал Альназарова выразила уверенность, что подписание плана «Сәтті бастау» станет началом новой главы в защите прав и здоровья несовершеннолетних, проинформировала пресс-служба МЗ РК.

#Астана #конференция #ЮНИСЕФ #Сәтті бастау

Популярное

Все
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
Придать диалогу стратегическую направленность
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библи…
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских сту…
Госсоветник рассказал о новых инициативах Президента на ген…
Сближая страны и народы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]