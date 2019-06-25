Программа Токаева: 370 тысяч рабочих мест планируется создать в течение года

В Казахстане планируется создать порядка 370 тысяч новых рабочих мест в течение года. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства по вопросам мер по исполнению Плана действий предвыборной программы Президента РК "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции "Бірге", передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В госпрограмме "Енбек" будут усовершенствованы механизмы содействия занятости, стимулирования работодателей в получении их работниками новых знаний, развития социального предпринимательства. Намечено разработать Комплексную систему мониторинга занятости с формированием единой базы учета создаваемых рабочих мест, Атлас новых профессий и компетенций. В целом, в течение года планируется создать порядка 370 тысяч новых рабочих мест, охватить мерами содействия занятости до 500 тысяч человек ежегодно" - сообщил первый заместитель Премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов.
Он отметил, что будет контроль за исполнением поручений Президента.
"В целом, реализация поставленных Главой государства задач будет осуществляться на постоянном контроле и под личную ответственность руководителя каждого государственного органа и акима. В этой связи руководителям госорганов и акимам регионов необходимо принять все исчерпывающие меры для своевременного исполнения поручений Президента", - подчеркнул министр.