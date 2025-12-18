Видео инцидента, произошедшего на фоне зимних холодов, очевидцы опубликовали в соцсетях и пабликах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице случайный прохожий и педагог предотвратили беду, вызволив ребенка из ледяной ловушки. Девочка, не знавшая об отмене занятий, провалилась в открытый колодец прямо у автобусной остановки, сообщает Kazpravda.kz

Школьница, направлявшаяся на учебу, не заметила открытый люк и оказалась в западне, из которой не могла выбраться сама. Из-за сильного мороза жизни ребенка угрожала реальная опасность, но, к счастью, ее крики услышали учитель и неравнодушный горожанин. Совместными усилиями они вытащили девочку.

Данный случай вызвал возмущение и резкую критику горожан в адрес недобросовестных коммунальщиков. Особую признательность они выражают спасителям, не оставившим ребенка в беде.