Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с руководством компании Jiaxin International Resources Investment (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Встреча состоялась в рамках мониторинга реализации совместных инвестиционных проектов из перечня казахстанско-китайских проектов в области индустриального сотрудничества.

Компания реализует проект по промышленному освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области ($350 млн инвестиций, 1 тыс. рабочих мест).

Председатель Совета директоров Jiaxin International Resources Investment Лю Лицян отметил активное содействие со стороны исполнительных государственных органов в ходе реализации проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года.

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества.