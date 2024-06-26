Проект по освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области введут до конца года

Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр встретился с руководством компании Jiaxin International Resources Investment (КНР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Встреча состоялась в рамках мониторинга реализации совместных инвестиционных проектов из перечня казахстанско-китайских проектов в области индустриального сотрудничества. 

Компания реализует проект по промышленному освоению месторождения вольфрамовых руд в Алматинской области ($350 млн инвестиций, 1 тыс. рабочих мест).

Председатель Совета директоров Jiaxin International Resources Investment Лю Лицян отметил активное содействие со стороны исполнительных государственных органов в ходе реализации проекта. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. 

По итогам встречи стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества. 

#Правительство #Скляр

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