Прокурорам удалось добиться конфискации участков и авто осужденных по делу о хищениях в RBK Bank

С начала 2023 года в результате принятых прокурорами РК мер государству возмещено 1,5 млрд тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта. Местным исполнительным органам переданы коммерческие объекты в городах Астане, Алматы и Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

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Прокурорами предъявлено 36 исков о признании недействительными договоров об отчуждении имущества, из которых 25 удовлетворены.

«Верховным судом по протесту генерального прокурора отменено постановление суда апелляционной инстанции Алматы, которым были освобождены от конфискации земельные участки в микрорайоне «Горный гигант» и автомашины лиц, осужденных по делу о хищениях в АО «RBK Bank». Объекты возвращены государству.

Выявлены факты необоснованного применения гуманных актов к лицам, не возместившим материальный ущерб государству.

В Атырауской области по ходатайству прокурора отменено постановление об условно-досрочном освобождении гражданина «Б», который не возместил ущерб на сумму свыше 1,5 млрд. тенге», – рассказали в главном надзорном органе.

Прокуроры сообщили, что работа по обращению в доход государства земельных участков, объектов недвижимости, производственных комплексов продолжается в городах Астана, Алматы, Алматинской, Северо-Казахстанской, Мангистауской и других областях.

За прошлый год в результате принятых прокурорами мер государству было возмещено свыше 9,2 млрд. тенге за счет конфискации денежных средств, возврата земельных участков, объектов недвижимости и автотранспорта.