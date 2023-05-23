Прокуроры устали от долевого строительства

– В настоящее время в Кызылорде активно ведется строительство многоквартирных жилых домов. Между тем беспокоит ситуация с незаконным привлечением средств физических и юридических лиц на проведение строительных работ, – пояснил прокурор области Нурлан Бижанов в своем обращении. – Вопрос привлечения средств граждан в жилищное строительство регулируется Законом «О долевом участии в жилищном строительстве». И в соответствии с ним застройщики могут привлекать денежные средства дольщиков лишь в двух случаях. Когда есть договор с АО «Казахстанская жилищная компания» и при наличии разрешения акимата.

Уточним, что разрешение акимата выдается, если в проекте участвует банк или уже имеется каркас дома. Также законом исключены манипуляции с названием самого договора. Долевое строительство оно и есть долевое строительство.

– Между строительной компанией и дольщиком должен быть заключен только договор о долевом участии в жилищном строи­тельстве, который подлежит учету в местном исполнительном органе по месту нахождения жилого дома, – делает акцент Нурлан Бижанов. – Поэтому для привлечения средств граждан застройщикам необходимо заключать грамотно составленные документы. Недопустимо привлекать деньги граждан под видом других договоров – предварительных, о намерениях, инвестициях и так далее.

Увы, можно потерять немалые суммы, если довериться застройщикам, пытающимся пойти в обход вышеуказанного закона. А таковые встречаются нередко, хотя фирмы, привлекающие деньги физических и юридических лиц для долевого участия в жилищном строительстве с нарушениями требований законодательства, наказываются у нас в стране согласно статье 320 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» штрафом в 300 МРП.

– Уполномоченные органы в соответствии с установленным порядком пресекают правонарушения, а также принимают предусмотренные законом меры к их недопущению, – проинформировал прокурор Кызылординской области. – И мы призываем граждан воздержаться от заключения сомнительных договоров при долевом участии в жилищном строительстве.