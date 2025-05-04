Промывка почвы проводится ежегодно для увеличения объема влаги на полях, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Туркестанский филиал «Казводхоза» завершил промывку почвы на более 134 тыс. га земель. Работы прошли в трех районах области: Жетысайском, Мактааральском и Шардаринском.

Промывка почвы проводится ежегодно для увеличения объема влаги на полях, повышения плодородия почвы и улучшения продуктивности сельского хозяйства.