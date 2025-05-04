Промывка почвы на более 134 тыс. га земель завершилась в Туркестанской области

Водное хозяйство
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Промывка почвы проводится ежегодно для увеличения объема влаги на полях, передает Kazpravda.kz

Фото: Минводресурсов РК

Туркестанский филиал «Казводхоза» завершил промывку почвы на более 134 тыс. га земель. Работы прошли в трех районах области: Жетысайском, Мактааральском и Шардаринском.

Промывка почвы проводится ежегодно для увеличения объема влаги на полях, повышения плодородия почвы и улучшения продуктивности сельского хозяйства.

«Благодаря своевременной работе по подаче воды на сельскохозяйственные поля, крестьянские хозяйства региона получают хороший урожай. Наш филиал ведет активную работу по водоснабжению местных аграриев. Некоторые фермеры уже собрали первый урожай и отправляют свою продукцию на продажу и экспорт», – сообщил директор филиала «Казводхоза» по Туркестанской области Казыбек Бедебаев.

#Туркестанская область #водные ресурсы #промывка почвы

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