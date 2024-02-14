Пропавшую 11-летнюю девочку нашли в Астане

Столичными полицейскими установлено местонахождение пропавшей 11-летней девочки, которая пропала 13 февраля текущего года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Ребенок был найден и передан родителям.

– На поиски без вести пропавшей был ориентирован личный состав столичного Департамента полиции. Проведены все необходимые оперативно-поисковые и проверочные мероприятия, просмотрены камеры видеонаблюдения по всем возможным маршрутам следования ребенка. Также большое содействие в поиске оказали волонтеры, – говорится в сообщении департамента.

Полицейские Астаны напоминают родителям о необходимости контролировать поведение ребенка и об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по их воспитанию.

Напомним, что утром 14 февраля в соцсетях появилась информация о том, что 13 февраля девочка вышла из школы-лицея №84, по дороге зашла к своей подруге и от нее ушла в неизвестном направлении.