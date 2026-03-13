Пропавшую казахстанку нашли мертвой в Польше

Происшествия
0
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ранее сестра пропавшей рассказала в соцсетях, что семья долгое время не знала о её местонахождении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МИДе официально подтвердили гибель 42-летней гражданки РК Екатерины Шиловой на территории Польши, сообщает Kazpravda.kz 

Женщина, находившаяся в стране на заработках, перестала выходить на связь с близкими в конце февраля, как раз перед запланированным возвращением на родину.

По предварительной информации, предоставленной правоохранительными органами, смерть носит насильственный характер – казахстанка была убита.

Ранее сестра пропавшей сообщила в соцсетях, что семья долгое время не знала о её местонахождении. Родственники запросили помощь, направив официальное обращение в Генпрокуратуру.

В данное время полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств совершённого преступления и задержания виновных.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Посольство РК в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину», – проинформировали в ведомстве.

Там же подтвердили, что ситуация находится под контролем.

#МИД #казахстанка #Польша

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Сила слова и сила подвига
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Опора на знания и научную рациональность
Как наука обгоняет время
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Сапиенс: право на лидерство
ГМК – курс на консолидацию
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Детерминированный хаос разума
Незыблемая платформа светлого будущего
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

Более 10 человек скончались от молока в Индии
Около 400 трущоб сгорели в Индии рядом с рыбным рынком
ВОЗ предупредила о рисках «черного дождя» в Иране
Женщина стреляла в дом певицы Рианны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]