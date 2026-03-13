Ранее сестра пропавшей рассказала в соцсетях, что семья долгое время не знала о её местонахождении

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МИДе официально подтвердили гибель 42-летней гражданки РК Екатерины Шиловой на территории Польши, сообщает Kazpravda.kz

Женщина, находившаяся в стране на заработках, перестала выходить на связь с близкими в конце февраля, как раз перед запланированным возвращением на родину.

По предварительной информации, предоставленной правоохранительными органами, смерть носит насильственный характер – казахстанка была убита.

Ранее сестра пропавшей сообщила в соцсетях, что семья долгое время не знала о её местонахождении. Родственники запросили помощь, направив официальное обращение в Генпрокуратуру.

В данное время полиция продолжает расследование для установления всех обстоятельств совершённого преступления и задержания виновных.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей. Посольство РК в Польше находится на связи с родными и близкими погибшей, а также с компетентными органами польской стороны и оказывает необходимое содействие по всем консульско-правовым вопросам, включая репатриацию тела на родину», – проинформировали в ведомстве.

Там же подтвердили, что ситуация находится под контролем.