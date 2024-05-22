Прорыв дамбы в Китае: ситуацию прокомментировали в Минводы

Этот вопрос находится на особом контроле министра, заявили в Минводы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, китайская сторона сообщила им о прорыве дамбы и сбросе воды расходом 1 400 кубометров по трансграничным рекам, передает Kazpravda.kz.

В данное время угрозы подтоплений казахстанских населенных пунктов нет, заверили в министерстве.

«Угрозы подтоплений населенных пунктов нет. Расход воды на реке Кара Ертис в районе гидропоста Боран на сегодня составил 1700 м3/с, уровень воды 543 см. С учетом добегания стока, ожидается повышение уровня воды на гидрологическом посту реки Кара Ертис – с. Боран. В связи с этим, работа специалистов филиала Казводхоза ВКО переведена на усиленный режим. Сброс из Усть-Каменогорского водохранилища (контррегулятор Бухтарминского водохранилища) увеличен с 500 м3/с до 800 м3/с. Ситуация находится на особом контроле министра», – говорится в официальном сообщении Минводы.

Завтра глава ведомства Нуржан Нуржигитов отправится в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня в регионе работает вице-министр Нурлан Алдамжаров, отметили в министерстве.

Специалисты ведомства находятся на постоянной связи с коллегами из Китая, добавили в пресс-службе.