Свежий выпуск
Прощай, последний аргумент
Ксения Денисова

В понедельник Алматы перешел в режим «желтой» зоны. Это последовало за ослаблением самой критичной за все время пандемии волны коронавирусной инфекции. Новые условия позволяют продлить работу участников проекта «Ashyq» на 1 час, его лидеры смогут работать до 3 часов ночи.

В целом санитарные ограничения остаются актуальными и оправданными. Например, только за последнюю неделю октября благодаря проекту «Ashyq» «опас­ный» статус был обнаружен у 100 горожан, нарушивших режим изоляции. Преимущественно нарушители выявлялись в ТРЦ, магазинах и на объектах общепита.

О стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в мегаполисе, снижении смертнос­ти и темпах вакцинации говорили на очередном заседании городского оперативного штаба по предупреж­дению распространения КВИ. Эпидемиологи предупредили, что, несмотря на развитие ситуации по оптимистичному прогнозу, остается вероятность новой дестабилизации.

К этому могут привести обостре­ние эпидобстановки в странах Европы и России, а также низкие темпы вакцинации. Кроме того, во избежание новых волн эпидемии алматинцам рекомендуют продолжать соблюдение эпидемиологических ограничений и вакцинироваться.

Прививки против КВИ должны получить не менее 80% от общей численности жителей города, подлежащих иммунизации. Сегодня статистика полностью подтверж­дает эти нормы. При сравнительном анализе возрастного состава заболевших за последнюю неделю октября выясняется, что 77% зараженных – граждане от 20 лет и старше, которые пострадали только по причине непривитости. Также отмечается рост числа зараженных среди детей до 14 лет и лиц 40–59 лет.

В ходе совещания рассмотрены вопросы подготовки к вакцинации препаратом Comirnaty совместной разработки двух компаний: германской BioNTech и американской Pfizer. В августе Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана выдал вакцине временное регистрационное удостоверение на 8 месяцев, таким образом одобрив вакцинацию населения этим препаратом.

Стоит напомнить, что позиция многих антиваксеров строилась на недоверии к используемым в стране вакцинным средствам и ожиданиях препарата именно американского происхождения. Скоро у антипрививочников не останется и этого аргумента. ­Поступление Comirnaty в мегаполисе ожидают в течение ноября.

Пока о стабилизации эпидобстановки в городе говорить преж­девременно. В инфекционных стационарах находятся более 1 тыс. человек с диагнозом КВИ, в числе которых 35 детей. Под ­наблюдением мобильных медицинских бригад и Телемедицинского центра остаются еще более 2 тыс. пациентов.

Популярное

Все
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
"Сахарный ажиотаж" в Казахстане заставил власти серьезно задуматься
МОН РК настоятельно рекомендует школьникам посещать летнюю школу
Гражданское общество в Казахстане долгое время находилось под контролем власти – общественник
Павлодарцы по-прежнему не могут влиять на городские инфраструктурные решения
Плохое качество дорог за миллиарды тенге возмущает жителей Шымкента
Как работают общественные советы в Казахстане и почему их нередко критикуют
Человечество продолжает активно менять климат и загрязнять природу – обзор
Большие планы по импортозамещению планирует реализовать Казахстан
25 паводкоопасных участков выявили в Нур-Султане
Срыва посевной в Павлодарской области удалось избежать
Фермеры Мангистау ищут способы избежать наказания за ДТП
Популярный актауский яхт-клуб вновь заявляет о давлении акимата
Несмотря на тотальный рост цен, для земледельцев Костанайской области все складывается удачно
Аварийные отключения питьевой воды произошли в Мангистауской области
Книжно-документальные выставки в честь 125-летия Ауэзова открылись в НАБ РК
Казахстанский таеквондист Адилет Базарбаев стал обладателем серебряной медали на международном турнире
​​​​​​​Рискованная рыбалка
Двоевластие в турнире
Мажилис приступил к поправкам в бюджет на 2022-2024 годы
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
В Минобороны объяснили пребывание российской техники в Костанайской области
Журналистское расследование: непрозрачные социальные подарки недропользователей Казахстана
Произошло резкое укрепление тенге: покупать или продавать валюту?
Акмолинка обвинила мужа в растлении 4-летней дочки: в деле появились неожиданные подробности
Объявлены максимальные ставки по депозитам в тенге на май
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Глава МЧС ответил на вопрос по поводу должности его сына
Казахстанец погиб в Бангладеш
Айдар Махметов: нельзя ограничивать в коммерческой поддержке наших спортсменов-любителей
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Шаги «Кадама»
Свежий выпуск
​​​​​​​Палитра содружества
Свежий выпуск
​​​​​​​Единство как основа
Свежий выпуск
​​​​​​​Жить долго и интересно
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021