В понедельник Алматы перешел в режим «желтой» зоны. Это последовало за ослаблением самой критичной за все время пандемии волны коронавирусной инфекции. Новые условия позволяют продлить работу участников проекта «Ashyq» на 1 час, его лидеры смогут работать до 3 часов ночи.

В целом санитарные ограничения остаются актуальными и оправданными. Например, только за последнюю неделю октября благодаря проекту «Ashyq» «опас­ный» статус был обнаружен у 100 горожан, нарушивших режим изоляции. Преимущественно нарушители выявлялись в ТРЦ, магазинах и на объектах общепита.

О стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в мегаполисе, снижении смертнос­ти и темпах вакцинации говорили на очередном заседании городского оперативного штаба по предупреж­дению распространения КВИ. Эпидемиологи предупредили, что, несмотря на развитие ситуации по оптимистичному прогнозу, остается вероятность новой дестабилизации.

К этому могут привести обостре­ние эпидобстановки в странах Европы и России, а также низкие темпы вакцинации. Кроме того, во избежание новых волн эпидемии алматинцам рекомендуют продолжать соблюдение эпидемиологических ограничений и вакцинироваться.

Прививки против КВИ должны получить не менее 80% от общей численности жителей города, подлежащих иммунизации. Сегодня статистика полностью подтверж­дает эти нормы. При сравнительном анализе возрастного состава заболевших за последнюю неделю октября выясняется, что 77% зараженных – граждане от 20 лет и старше, которые пострадали только по причине непривитости. Также отмечается рост числа зараженных среди детей до 14 лет и лиц 40–59 лет.

В ходе совещания рассмотрены вопросы подготовки к вакцинации препаратом Comirnaty совместной разработки двух компаний: германской BioNTech и американской Pfizer. В августе Комитет медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана выдал вакцине временное регистрационное удостоверение на 8 месяцев, таким образом одобрив вакцинацию населения этим препаратом.

Стоит напомнить, что позиция многих антиваксеров строилась на недоверии к используемым в стране вакцинным средствам и ожиданиях препарата именно американского происхождения. Скоро у антипрививочников не останется и этого аргумента. ­Поступление Comirnaty в мегаполисе ожидают в течение ноября.

Пока о стабилизации эпидобстановки в городе говорить преж­девременно. В инфекционных стационарах находятся более 1 тыс. человек с диагнозом КВИ, в числе которых 35 детей. Под ­наблюдением мобильных медицинских бригад и Телемедицинского центра остаются еще более 2 тыс. пациентов.